Hayat Denizi temizlemek isteyen dalgıçlar şoke oldu Tahta kapı çıkardılar
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Denizi temizlemek isteyen dalgıçlar şoke oldu: Tahta kapı çıkardılar

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı falez plajlarından Erenkuş’ta 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla deniz dibi temizliği yaptı. Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, yaklaşık 1 saat Akdeniz’in masmavi suları altında atık topladı.

Haber Merkezi İHA
Denizi temizlemek isteyen dalgıçlar şoke oldu: Tahta kapı çıkardılar​
Dalgıçlar denizde bir saat boyunca temizlik yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla falez bandında bulunan mavi bayraklı plajlarından Erenkuş’ta deniz dibi temizliği yaptı. Deniz dibi temizliği için günün erken saatlerinde dalgıçlar, Erenkuş Falez Plajı’nın bulunduğu koya geldi. Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, karada tüplerinin basınçlarını ölçtü, hortumları kontrol etti ve hazırlıklarını tamamlayarak kendilerini Akdeniz’in sularına bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren dalış boyunca, dalgıçlar deniz dibinden şişe, ambalaj atıkları topladı. Dalgıçlar, masmavi sulardan ahşap kapı dahi çıkardı.

MANZARA İÇ KARARTICI DEĞİL

Dalışın tamamlanmasının ardından, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan dalgıç Behice Yetgin, Muratpaşa Belediyesinin falez bandında bugün 5 mavi bayraklı falez plajına sahip olduğuna dikkat çekti. Mavi bayrağın uluslararası standartta bir çevre olduğunu belirten Yetgin, her 1 Temmuz’da bu plajlarda deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi. Denizin altında gördükleri manzaranın iç karartıcı olmadığını söyleyen Yetgin, “Umduğumuzdan daha temiz. Beklediğimiz kadar kirlilik yok. Olanı da biz çıkardık zaten” dedi.

Deniz dibi temizliğinde çıkanlar 'yok artık' dedirtti
FOTOĞRAF 9
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Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) ve Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, Marmaris Körfezi'nde tehlike ve kirlilik yaratan atık ile batıkların temizlenmesi için yeni yıl öncesi 'Deniz dibi temiz kalsın yaşam devam etsin' sloganı ile çalışma başlatıldı.
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Gönüllü dalgıçlar Marmaris Körfezi'nde bulunan atıkları görüntüleyerek tehlike ve kirlilik yaratanları tek tek tespit etti.
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Elde edilen veriler doğrultusunda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde, Marmaris İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Marmaris Liman Başkanlığı ve gönüllü altı dalgıçla birlikte geçen 20 Aralık'ta deniz dibi temizliği başladı.
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10 gün süreyle gönüllü dalgıçlar, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı'nın gemi, bot ve çeşitli teçhizat desteğiyle deniz dibinden tehlike arz eden batık ile atıklar çıkarıldı.
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Kimin ne şekilde deniz dibine attığı belli olmayan 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metre uzunluğunda demir iskele yanı sıra 5 traktör römorku ile demir ve alüminyum başta olmak üzere çeşitli metal atıklar ile yat malzemeleri çıkarıldı.
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Deniz dibinden çıkanlar, görenlere 'Yok artık' dedirtti.
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Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Daha önce tehlike arz eden atık ve batıkların çıkarılması için projemizi başlattık. Kaymakamlık, sahil güvenlik ve liman başkanları destekleri ile deniz dibinde temizlik yaptık. Marmaris Körfezi'nde her yerde görüntülü ve fotoğraflı kirlilik tespitlerimizi yetkili kurumlara bildiriyoruz. Onayları ile temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmediğimiz deniz ortasına getirilerek batırılan devasal atıklar çıkarıldı. Bu atıklar deniz ürünleri popülasyonuna katkı yerine zarar vermekteydi. Bu yıl içinde, yapmış olduğumuz tespitlerle deniz ve doğa da meydana getirilen kirlilikleri temizlemek için kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle gereken çalışmaları yapacağız. Özelikle kapalı olan Marmaris Körfezi'nin temiz kalması, yaşam popülasyonunun artması için herkesin ortak desteğini bekliyoruz dedi.
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Deniz dibi temizliğinde çıkanlar 'yok artık' dedirtti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, körfez içinde tehlike ve kirlilik yaratan atık temizliği yapıldı. 10 gün süren temizlik çalışmasında, 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metrelik demir iskele ve çeşitli büyüklükte demir ve alüminyum atıklar çıktı.


Kadıköy Belediyesi'nden müsilajla ilginç mücadele: Bir temizlik personeli ağ ile Kurbağalıdere'den deniz salyası topladı
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Kadıköy Belediyesi'nden müsilajla ilginç mücadele: Bir temizlik personeli ağ ile Kurbağalıdere'den deniz salyası topladı
Marmara'yı saran müsilaj tehdidine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı acil müdahale tedbirleri alırken Kadıköy Belediyesi, ilginç bir mücadele yöntemi uyguladı. Pis koku ile gündeme gelen Kurbağalıdere'ye gönderilen bir temizlik personeli, deniz salyasını ağ ile toplamaya çalıştı.


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