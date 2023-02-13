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Hayat

Deprem bölgesinde ücretsiz telefon internet ve şarj noktaları kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde haberleşme altyapısı da büyük hasar gördü. Telekomünikasyon şirketleri, hasar gören altyapının onarımı için çalışırken ücretsiz telefon, internet ve şarj istasyonlarını da hizmete soktu.

12:54 . 13/02/2023 Pazartesi
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Türk Telekom, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ankesörlü telefonlardan yurt içinde tüm yönlere iletişimi ücretsiz sağlıyor. Türk Telekom, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 noktada da acil iletişim aracını devreye soktu.

İletişim çadırı imkanı

Acil iletişim araçlarında vatandaşlar için sabit hat üzerinden ücretsiz iletişim kurma, şarj ünitesi ile cihazlarını şarj edebilme ve kablosuz internete bağlanabilme imkanı sağlanıyor. Türk Telekom ayrıca Kahramanmaraş'ta kurduğu iletişim çadırı ile de vatandaşlara iletişim sağlıyor.






#türk telekom
#maraş
#hatay
1 saat önce
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Deprem bölgesinde ücretsiz telefon internet ve şarj noktaları kuruldu
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