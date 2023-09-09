Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY'den kolaylık: 30 Ekim'e kadar geçerli olacak

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 01.17'de Fas’ın Marakeş şehrinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, olası bir yardım çağrısına karşın teyyakuz halindedir" denildi. Ayrıca, Fas'ın uluslararası yardım çağrısı yapması halinde 265 personel ve bin çadır göndermeye hazır olduğunu belirtildi.