|
Hayat

Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY'den kolaylık: 30 Ekim'e kadar geçerli olacak

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 şiddetindeki deprem nedeniyle Türk Hava Yolları Kasablanka ve Marakeş'e gidecek yolcuların rezervasyon değişikliğini ücretsiz yapacakları açıkladı.

15:58 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fas’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Kazablanka ve Marakeş uçuşlarını gerçekleştiremeyecek yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, deprem nedeniyle 8 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9-23 Eylül tarihlerindeki Marakeş ve Kazablanka seferlerine kayıtlı tüm THY ve Anadolu Jet yolcularının, 23 Eylül'e kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin 30 Ekim'e kadar uzatılması haklarından faydalanabilecekleri kaydedildi.


Bu hakların sadece THY ve Anadolu Jet tarafından icra edilecek seferleri kapsadığı belirtilen açıklamada, yolcuların çağrı merkezinden ve biletin satın alındığı acenteler aracılığı ile değişiklik taleplerini yerine getirebileceği belirtildi.




 





#THY
#Fas
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı