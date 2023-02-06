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Hayat

Deprem uzmanı Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: 130 atom bombası büyüklüğünde

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve gece saatlerinde meydana gelen depremi Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan değerlendirdi. Bu depremin yüzyıllardır beklendiğini belirten Prof. Dr. Ercan, "7.4'lük deprem yaklaşık 130 atom bombası gücünde" dedi.

09:51 . 6/02/2023 Pazartesi
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Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'ye etkileyen depremle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan tüyler ürperten tespitler geldi. Deprem olan yerin dört ana kırığın kavşağı olduğunu belirten Ahmet Ercan, "7.4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde" dedi. İşte Ahmet Ercan'ın Twiter hesabından yaptığı o açıklama. Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

FELAKET BÜYÜK

Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

130 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük."




#kahramanmaraş
#gaziantep
#hatay
23 dakika önce
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Deprem uzmanı Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: 130 atom bombası büyüklüğünde
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