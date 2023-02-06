Deprem uzmanı Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: 130 atom bombası büyüklüğünde

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Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'ye etkileyen depremle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan tüyler ürperten tespitler geldi. Deprem olan yerin dört ana kırığın kavşağı olduğunu belirten Ahmet Ercan, "7.4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde" dedi. İşte Ahmet Ercan'ın Twiter hesabından yaptığı o açıklama. Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.
Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.
Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük."