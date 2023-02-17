Depremden sonra tepki çeken zam: Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı

Ayılmazdır, deprem öncesi şehir içi evden eve nakliyatın 2 bin 500 ile 3 bin arasında gerçekleştirildiğini anımsatarak, depremin ardından bazı firmaların fırsatçılıkla fiyatları 7 ile 10 bin lira arasında değişen rakamlara çektiklerini anlattı.

Dünya gazetesinin haberine göre; Ayılmazdır, "Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'dan İstanbul'a daha önce 18-20 bin lira arasında evden eve nakliye yapılıyordu. Bugün de rakamlar aynı olmalı ancak bize gelen şikayetler, şu anda fiyatların 35-40 bin liraya kadar ulaştığını gösteriyor" diye konuştu. Depremin yaşandığı günden bu yana Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Acil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesindeki kriz masasında işbirliği içinde olduklarını anımsatan Ayılmazdır, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'da sadece "hasarlı raporu" verilen binalarda eşya alarak başka yerlere ulaştırabildiklerini kaydetti.