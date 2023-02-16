Depremin 11’inci gününde Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetli 2 deprem ülkemizin birçok ilinde can ve mal kaybına sebep oldu. Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapmakta. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09.00 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin sayısını açıkladı. Peki Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Maraş depremi hangi illeri etkiledi? Deprem bölgelerinde kaç personel çalışıyor? İşte detaylar.