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Hayat

Depremin 11’inci gününde Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden mucize kurtuluş haberleri geldi. Son olarak 248. saatte Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı.

12:42 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Aleyna'nın 11'inci günde sağ olarak kurtarılması ekiplere büyük sevinç yaşattı.

Aleyna'nın 11'inci günde sağ olarak kurtarılması ekiplere büyük sevinç yaşattı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.


Mucize kurtuluş

Deprem felaketinin 11. gününde de enkaz altından mucize kurtuluş haberi geldi. Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.





#maraş
#Atabey Apartmanı
#hatay
1 saat önce
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Depremin 11’inci gününde Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı
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