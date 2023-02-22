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Hayat

Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadır bölgelere sevk edildi. Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 12 adet çadır kent noktası bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.

17:39 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay'da 12 ayrı noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Hatay'da 12 ayrı noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılıyor. 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili enkaza çevirdi. 41 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 17'inci güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.

Depremzedeler çadır kentlere yerleştiriliyor

Şehirlerin yeniden ayaklanması için canla başla mücadele edilirken, depremzedeler için de çadır kurulumu ve konteyner yapımı da hızlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadırlar bölgelere sevk edildi. Vatandaşlar için yaşam koşulları oluşturulurken, ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılıyor.

AFAD: Sevkiyatlar aralıksız devam ediyor

Çadır tedariğine ilişkin yapılan son açıklamada deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısına yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık."

Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, Hatay'da 12 adet çadır kent noktasının bulunduğu belirtildi. 12 adet çadır kent noktasının bulunduğu noktalar ise şu şekilde açıklandı:

Millet Bahçesi, Selam Camii, yeni stadyum, eski fuar alanı, eski hayvan pazarı, Atatürk Parkı, KYK Kız Yurdu, Orhanlı Kavşağı, Hatayspor Antrenman Sahası, Beşiktaş, Narlıca, Aselsan

Kentteki çadır kentlerde Milli Eğitim, Diyanet ve AFAD'dan destek ekipleri bulunuyor.

Çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.




#Hatay
#deprem
#AFAD
#çadır kent
20 dakika önce
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Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
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