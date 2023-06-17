Depremzedelerin yaraları sarılıyor: Devletten Allah razı olsun

Depremde kaybettiği 3 çocuğunu toprağa veren Baba Demirel, “Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere de şefaatçi eylesin. Yani yapacak şeyimiz yok. Gelen Rabbimden, giden Rabbime. Veren kendi, alan kendi. Verirken de bize sormadı Rabbim. Tek tesellimiz şehadetleri. En azından bu dünyadan tertemiz gittiler. Bu dünyanın azgınlığından, sapkınlığından, insanların, kötü insanların yaptıklarından kurtuldular diye seviniyoruz.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Kuraların Noter huzurunda çekildiğini söyleyen Demirel, “Yerimiz belirlendi. Burayı takdim ettiler. Verenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz; hayır yapanlardan, hayrı geçenlerden. Evi dayalı, döşeli şekilde teslim ettiler. Bizim yani herhangi bir yere bir başvurumuz veya herhangi bir isteğimiz de yoktu. Sadece tek isteğimiz, orada çiftlik gibi açık arazide yaşarken başımızı sokacak bir evimizin olmasıydı.” ifadelerini kullandı.