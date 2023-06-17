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Hayat

Depremzedelerin yaraları sarılıyor: Devletten Allah razı olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depreminde 3 çocuğunu kaybeden Demirel Ailesi’ni ziyaret etti. Depremde kaybettiği 3 çocuğunu toprağa veren Baba Demirel, “Yerimiz belirlendi. Burayı takdim ettiler. Verenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz; hayır yapanlardan, hayrı geçenlerden. Evi dayalı, döşeli şekilde teslim ettiler. Bizim yani herhangi bir yere bir başvurumuz veya herhangi bir isteğimiz de yoktu" ifadelerini kullandı.

11:39 . 17/06/2023 Cumartesi
DHA
Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş depreminde 3 çocuğunu kaybeden Demirel Ailesi’ni ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş depreminde 3 çocuğunu kaybeden Demirel Ailesi’ni ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün deprem bölgelerine gerçekleştirdiği bir dizi inceleme ve ziyaretler çerçevesinde Malatya’nın ardından Kahramanmaraş’a geçti. Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 çocuğunu enkaz altında kaybeden Demirel Ailesi’ni evinde ziyaret ederek başladı. Ailenin TOKİ’den kura sonucu çıkarak yerleştikleri evlerine ziyarette bulunan Bakan Özhaseki, depremzede aileye baş sağlığı dileklerini ileterek, devlet olarak vatandaşların yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Özhaseki’nin ziyaret ettiği Demirel Ailesi’nin evinde, Kuran-ı Kerim de okundu.

Dayalı döşeli teslim ettiler

Depremde kaybettiği 3 çocuğunu toprağa veren Baba Demirel, “Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere de şefaatçi eylesin. Yani yapacak şeyimiz yok. Gelen Rabbimden, giden Rabbime. Veren kendi, alan kendi. Verirken de bize sormadı Rabbim. Tek tesellimiz şehadetleri. En azından bu dünyadan tertemiz gittiler. Bu dünyanın azgınlığından, sapkınlığından, insanların, kötü insanların yaptıklarından kurtuldular diye seviniyoruz.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Kuraların Noter huzurunda çekildiğini söyleyen Demirel, “Yerimiz belirlendi. Burayı takdim ettiler. Verenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz; hayır yapanlardan, hayrı geçenlerden. Evi dayalı, döşeli şekilde teslim ettiler. Bizim yani herhangi bir yere bir başvurumuz veya herhangi bir isteğimiz de yoktu. Sadece tek isteğimiz, orada çiftlik gibi açık arazide yaşarken başımızı sokacak bir evimizin olmasıydı.” ifadelerini kullandı.





#Kahramanmaraş
#Mehmet Özhaseki
#depremzede
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