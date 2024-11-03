Dergiler arasında: Hece öykü

İstikrarlı dergilerimizden Hece Öykü 125. sayısıyla okuruna ulaştı. Emin Gürdamur yönetimindeki derginin ön kapağını Feyza Ay’ın resmi süslüyor; arka kapağaysa yazar isimleri konulmuş. Çatışmasızlığa Övgü başlıklı ön yazı ve Selçuk Azmanoğlu fotoğrafıyla giriş yaptığımız 160 sayfalık derginin öykücüleri, Ahmet Mithat Şahin, Birgül Temur, Jale Önder Darıcı, Melek Tosun, Nagihan Şahin, Selma Maşlak, Sibel Oğuz, Tuba Dere, Üsame Bozkurt ve Ma’suma Ahmedova. (Çev.: Seda Çebi Öztürkçü.) Hece Öykü’de İlkler’in misafirleriyse, Ahmet Usta, Berat Karataş, Serap Kılınçoğlu, Orhan Çatma, Sibel Kurtulan ve Nahide Altunöz. Rüveyda Durmaz Kılıç’ın hazırladığı Enikonu’da başlık Kurmacanın Sınırları: Özgürlük ve Ahlak. Bu sayının söyleşi konukları Bülent Ayyıldız, Ali Necip Erdoğan ve Hicret Birik. “Edebiyat müziksiz, müzik de edebiyatsız olamaz” diyen Birik’le Fatih Selvi, Erdoğan’la Rüveyda Durmaz Kılıç, Ayyıldız’la Ayşe Hicret Erdoğan konuşmuş. Kitaplık’ta, Öyküler ve Masallar’ı Özge Korkmaz; Yarım Kalmasın’ı Ece Keleş; Leo’nun Gereklilik Kipleri’ni Selman Dinler; Makrokozmos Öyküleri’ni Mürsade Meryem Kılıç; Kalandar Gecesi’ni Emame Akman Harmancı; Kırık Rahvan’ı Nesrin Çoruh; Yitiğin Adı Yok’u Merve Yurtsever ve Belki de Muhteşem’i Huriye Emre yazmışlar. İsmini andıklarım dışında 10 kalemin daha katkı sağladığı öykü dergisine, heceoyku@ hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Alnımdaki bıçak yarası / Senin yüzünden; / Tabakam senin yadigârın. / “İki elin kanda olsa gel diyor / Telgrafın. / Nasıl unuturum seni ben: / Vesikalı yârim? Orhan Veli’nin Tahattur (hatırlama) başlıklı bu şiiri, ilk sayısı Eylül 1940’ta neşredilen fikir ve sanat mecmuası Küllük’te yayımlanmış ve dergi o devrin Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın imzasıyla gönderilen bir resmî yazıyla (Dahiliye Vekâleti’nin emriyle), kapatılmıştı. Bu yüzden Abidin Dino’nun çabaları ve Alaeddin Hakgüder’in finansmanıyla çıkarılan Küllük, ‘tek sayı çıkan dergi’ olarak tarihe geçmişti. Hey gidi günler hey!





Hece Öykü’den:

''Bir yazar olarak kelimelerin büyülü gücüne inanırım. Kelimeler, duyguları ifade etmenin, dünyayı anlamlandırmanın ve insanları birbirine bağlamanın en güçlü araçlarıdır. Yapay zekâ, kelimeleri bir araya getirerek metinler üretebilir, ancak bu metinlerin derinliği, duygusallığı ve özgünlüğü konusunda hep kuşku içinde kalırım. Çünkü edebiyat sadece kelimelerden ibaret değildir.”

Bülent Ayyıldız





Turan Koç’a saygıyla

Yitiksöz, 25. sayıya ulaştı. Mesut Serdar’ın ‘koordinatör’ olduğu dergiyi (ve Duran Boz’u) ESKADER ödülü dolayısıyla tebrik ederek başlıyorum. Bu sayının kapağını Ömer Lekesiz’in fotoğrafı ve İbrahim Demirci’nin, “ey Kudüs! / Bu tende can, bu göğüste nefes durdukça / Aşkımız sensin, umudumuz sen!” dizesi süslüyor. Arka Kapakta da bir Yasin Mortaş fotoğrafı ve İrfan Çevik şiiri var. Bu sayıda yer alan diğer şairler, Cahit Koytak, Sinan Davulcu, Adem Turan, Mustafa Gök, Suvai Kemal Yazgıç, Ümit Zeynep Kayabaş, Yunus Emre Altuntaş, Mehmet Aycı, Yasin Mortaş, Hüseyin Çolak, Ali Sali, Ekrem Elmas, Nurettin Durman, Metin Kaplan ve Kadir Ünal. Derginin dosya misafiri Turan Koç. Çalışmaya katkı veren isimler, Ahmet Edip Başaran, İbrahim Demirci, Cenan Kuvancı, Hüseyin Çolak, İrfan Çevik ve Sümeyye Akpınar. Akpınar, Koç’la bir de söyleşi yapmış. Mustafa Köneçoğlu’nun D. Mehmet Doğan’ı konu ettiği yazısının başlığı, Mezarlardan Yükselen Bahar. Erol Çetin, Malcolm X’i yazmış. Arif Bilgin’in konusu ilginç: Mektup. Kazak yazar Qolan Amaov, Kır Aygırı’yla Yitiksöz’de. Hüseyin Yorulmaz, ‘İstanbul’ yazılarına devam ediyor. Enver Çapar, Hasan Keklikci’nin Çatal Yolu kitabını; Hüseyin Cömert’se Fatma İçyer’in Teyzeler ve Maymunlar’ını yazmışlar. Hasan Keklikci, ilk kitap heyecanını anlatmış. Yaklaşık 20 kalem erbabının daha katkı sağladığı sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Doğru Bilinen Yanlışlar

Bilge Doğan’ın editörlüğünü yaptığı Berdücesi güz sayısıyla raflardaki yerini aldı. Arka kapağında Cüneyt Cesur’un Aybala’ya Hoyrat başlıklı şiiri olan derginin bu ayki dosyası, ‘yazarlarla ilgili yanlış bilgiler’in izini süren bir çalışma. Hüseyin Ceviz’le Bilge Doğan’ın hazırladıkları Edebiyatımızda Doğru Bilinen Yanlışlar dosyasına, Alâattin Karaca, Aliye Uslu Üstten, Bilgin Güngör, Canan Olpak Koç, Fatih Yerdemir, Fazıl Gökçek, Hüseyin Ceviz, Kemal Timur, Mehmet Narlı, Melek Demirdöğen, Selim Somuncu, Turgay Anar ve Yavuz Ahmet görüşleriyle katkı vermişler. Bu sayının şairleri, Sümeyye Yıldız, Yasemin Kuloğlu ve Yasemin Zengin. Tatar şair Şefik İmatdinov, Turan Kutlu’nun çevirdiği şiiriyle dergide. Hikâyelerde, Şule Köklü, Fatma Ünsal, Tuğba Kumru, Betül Karapınar, Fatma Türk, Emel Karagedik, Feyza Nur Emiroğlu ve Mislina Evliyaoğlu imzaları var. Berdücesi’nin söyleşi konuğu Emame Akman Harmancı’nın konuştuğu Şeyma Subaşı. Dergiyle ilgili yazımı Doğan’ın sunuş yazısından alıntıyla bitireyim: Biraz güz, biraz hüzün… / Hep hüzün hep hüzün. Yaklaşık 12 ismin daha katkı sağladığı kültür, edebiyat ve sanat dergisine, berducesidergisi@ gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





4 Soru: Seray Şahinler

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Eskiden çok sıkı bir dergi okuruydum, artık iyi bir dergi ‘takipçisiyim.’ Her ayın 1’inde mutlaka yeni çıkan sanat dergilerini takip ediyorum, dijitale yüklenen dergilerin dosya konuları ve içeriklerini mutlaka inceliyorum. Kapak konusu ilgimi çeken dergileri ise mutlaka alır, tüm yazılarını okurum.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Art Unlimited dergisi listemde ilk sırada… Milliyet Arkeoloji, Varlık, Sabitfikir ve Atlas dergilerini de takip ediyorum.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

İlgiyle takip ettiğim edebiyat dergisi Sabitfikir’e Güney Koreli yazar Han Kang’ın Türkçede yayımlanan son romanı Veda Etmiyorum’u değerlendirdim. Ne mutlu ki, Han Kang bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Genel bir değerlendirme yapmak isterim. Son iki-üç senedir dergilerin kapak konularının altının dolmadığını düşünüyorum. Kapağa taşınan çok güçlü bir fikir, yüzeysel yazılar, güncelin gelip geçerliği ya da popüler yazar tercihlerinin gölgesinde eriyip gidiyor. Gönlümden geçen ise 1940 ve 1950’li yıllardaki dergilerin, konsept olarak yeniden model alınması.



