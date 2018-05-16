Deveci Hacı Ali’nin hayatı belgesel oldu

Los Angelas’ta yaşamış deveci Hacı Ali’nin belgeselini hazırlayan yönetmen Mert Türkoğlu, ABD’lilerin ismini telaffuz edemediği için “Hi Jolly” olarak seslendiği Hacı Ali’yi anlattı.

Hacı Ali (Hi Jolly) belgesel filminin yönetmeni Mert Türkoğlu, filmi ve gelecekteki projelerini anlattı. 4 buçuk yıldır Hacı Ali projesi üzerine çalıştığını aktaran Mert Türkoğlu, Hacı Ali’nin ismi ile bir yolculuk esnasında kaybolması sonucu karşılaştığını, hikâyesinin kendisini çok etkilediğini belirtti. Türkoğlu, “Hacı Ali belgeseli sadece onun kahramanlık hikâyeleri veya arkasında bıraktıklarını anlatan bir proje değil, günümüz dünyasında var olan göçmenlik sorunlarına da iyi bir örnek” ifadelerini kullandı.

Vahşi Batı Anadolu insanı Hacı Ali ile karşılaştı

Türkoğlu, 1857 yılında 22 yaşındayken Los Angelas’a gelen Hacı Ali’nin, deve taburunun başında olması, bu zorlukların ötesinde aynı zamanda da bir Osmanlı vatandaşı ve Müslüman kimliğinin olması sebebiyle zor bir yaşamı olduğunu aktardı. “Birtakım olanaklar onun için daha kısıtlandı” diyen Türkoğlu, Hacı Ali’nin iletişim kurabileceği çok az insan olmasına rağmen yabancı bir kültürle kendisini yüz yıldan daha fazla bir zaman sonra hatırlatacak, kendisi için festivaller kurulacak iyi ilişkiler kurma sebebinin; güler yüzlülüğü, sıcakkanlılığı ve yardımseverliği gibi Anadolu ve bölge insanının karakteristik özellikleri olduğunu ifade etti. Türkoğlu, “Vahşi Batı bütün bu meziyetler ile Hacı Ali ile karşılaştı” dedi.

Deveci Hacı Ali'nin hayatını belgesele çeken yönetmen Mert Türkoğlu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da filmde yer aldı

Eğri Kapı Prodüksiyon firmasının filmin yapımcılığını üstlendiğini, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da filmde yer aldığını ve katkıda bulunduğunu ve bundan ayrıca onur duyduklarını söyleyen yönetmen Mert Türkoğlu belgeselin çekimlerinin Los Angeles, Arizona ve Kapadokya’da gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Türkoğlu ayrıca filmin ilk gösteriminin Hacı Ali’nin de yaşadığı Arizona’nın Quartzside kasabasında yabancı bir belgesel film için gerçek bir başarı sayılabilecek şekilde 650 kişi ile yaptıklarını ve filmin geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın katılımıyla ABD’nin ilk müzelerinden olan ve özellikle dokümanter alanında çalışanlar için çok önemli bir yere sahip Smithsonian Müzesi’nde özel olarak gösterildiğini belirtti.

Önümüzdeki yıllarda Hacı Ali'nin filmi çekilecek

Hacı Ali belgeselinin önümüzdeki günlerde Los Angeles, San Francisco, Chicago ve Boston’da izleyici ile buluşacağını söyleyen Türkoğlu “Film şu an on ayrı festivalde yarışmakta. Umarım 2018 yılının sonuna doğru güzel haberler alacağız” şeklinde konuştu.

Türkoğlu, gelecekteki projelerine yönelik, “Hacı Ali belgeseli bitti ama Hacı Ali’nin hikâyesi bitmedi. Yazarlar ile çalışıyoruz önümüzdeki yıllarda Hacı Ali film olarak izleyici ile karşı karşıya gelecek. Türk Kültürünü ilgilendiren, kültürümüzü yurt dışında anlatacak iki ayrı belgesel projesi var. Kısmetse 2018 sonlarında başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışında yabancı bir yönetmen veya sanatçı olarak birçok zorluğumuz var ancak Hacı Ali gibi mücadeleyi asla bırakmamalıyız” diyen Türkoğlu, Türk sinemasının çok iyi işler çıkarttığını, üretilen eserlerin daha çok dünya vatandaşının diline hitap eder hale geldikçe başarıların artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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