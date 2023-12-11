Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ vefat etti

Devlet sanatçısı Atlığ’ın vefatı İstanbul Üniversitesinin sosyal medya hesabından “Tıp Fakültesi mezunu olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kurucusu ve eski şefi Prof. Dr. Nevzat Atlığ, tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleriyle duyuruldu.

Pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı, 30 yıl öğretim üyeliği yaptı.

Yönettiği sayısız sahne, radyo ve konserler dışında yirmi CD’lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları yaptı.

Hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan Atlığ, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl’a Saygı Ödülünü almıştı.







