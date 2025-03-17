Dijital platformlara rekabeti ihlal soruşturması

Rekabet Kurumu, film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney , Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açtı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, söz konusu teşebbüslere yönelik ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi. Bu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, kurulun, elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi.

TEK TEK İNCELENECEK

İncelemeye ilişkin kurumdan bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Netflix’in, içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahipleri ve yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürerek, Türkiye'de faaliyet gösteren yapımcılar veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak. Ayrıca, Netflix, Disney , Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar, diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

YAPTIRIM ANLAMI TAŞIMIYOR

Ayrıca açıklamada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği belirtildi.







