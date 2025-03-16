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Elazığ'da zehirli örümcek görüldü

Elazığ'da zehirli örümcek görüldü

14:4516/03/2025, Pazar
IHA
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Elazığ'da, zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği' görüldü.
Elazığ'da, zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği' görüldü.

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan ‘Esus Cinnaberinus' Elazığ'ın Kozluk köyünde görüldü. Soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Böcek ardından doğada gözden kayboldu.

Elazığ'da, zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği' görüldü.

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan ‘Esus Cinnaberinus' Elazığ'ın Kozluk köyünde görüldü.

Soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Böcek ardından doğada gözden kayboldu.




#Zehirli örümcek
#Elazığ
#Uğur Böceği Örümceği

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