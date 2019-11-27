Dil öğrenmek için 2 bin kelime bilmek şart: Önce kulağımız aşina olacak

“Anlıyorum ama konuşamıyorum” sözünün ne için sarf edildiği hiç şüphesiz hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk toplumunda dil öğrenmenin zor olduğu söylenegelen bir kanı. Peki neden dil öğrenmek bu kadar zor? Dil öğrenmenin aslında hiç zor olmadığı göstermek isteyen dilbilimci ve yazar Emin Gulu, kendine has bir yöntem olan Pratik Evrensel Gramer tekniği ile “20 Günde İngilizce” isimli kitabı hazırladı.

25 dil biliyor

Dil öğrenme fikrinin haritasını çizen metodu ile dili kısa zamanda kavramanın mümkün olduğunu öne süren Gulu, İngilizce, Almanca, Flemenkçe, Danca, İşveççe, Norveççe, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, İzlandaca, Latince, Rumence, Katalanca, Çince, Ruşca, Ukraynaca, Polonyaca, Sırpça, Özbekçe, Fince, Yunanca, Kazakça, Çekçe, Macarca, Türkçe olmak üzere toplam 25 dil bilen Gulu’nun hedefin 125 dil öğrenmek var. Önceliğinde ise Hintçe, Japonca ve Arapçayı öğrenmek var.

Bütün dillerin köklerini araştırdım

En sık İngilizce, Ruşça, İsponyalca, İtalyanca ve Fransızca’yı konuştuğunu söyleyen Gulu, dil öğrenmeye 7 yaşındayken başlamış: “Dil öğrenme sürecimde hayallerim etkili oldu diyebilirim. Çünkü çocukluğumdan beri Amerika’ya gitmek ve orada film çekme isteğim dil konusunda bana olumlu etki yaptı. İngiliz dilini ise müzikle uğraşarak öğrendim. Bir müzik grubunda vokalisttim. ‘Üniversitede kolay dil nasıl öğrenilir?’ mantığını kavrayarak bununla birlikte diğer dilleri öğrenmeye başladım.

Fotoğraf: Arşiv / İngilizce başta olmak üzere farklı dilleri öğrenmenin zor olmadığını Yenisafak.com'a anlattı.

Bütün dillerin köklerini araştırdım. Kendime has bir teknik geliştirdim. İkinci dil olarak İtalyanca sonra ise İspanyolca öğrenerek dil öğrenme serüvenim başladı.”

En az 2 bin kelime bilmek gerekiyor

İngilizce öğrenmenin pratiklerini kitabında 20 güne bölen Gulu, her güne kelime, cümleler ve özel bilgiler veriyor. ‘Bir dili öğrenmenin püf noktaları’nın net bir cevabı olmadığı da belirten Gulu, “Bu insana bağlı olan bir şey. Mesela ben aynı anda dört dili birbiriyle kıyaslayarak öğrenebiliyorum. Genel olarak düşünürsek dil öğrenmenin de özünde bir mekanizma var. Ancak püf nokta olarak şunları diyebilirim:

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Mesela dil okuyarak öğrenilmez önce kulağımız aşina olmalı yani okuyarak değil duyarak öğrenilir. İkinci olarak ise kelime önemli nokta. Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor” dedi.

Dillerin ortak tarafları var

Dil öğrenirken insanların genellikle en kolaydan en zora doğru öğrenmeye çalıştığına değinen Gulu, Pratik Evrensel Gramer adını verdiği tekniği şöyle açıkladı:

“Neden pratik olduğunu söyleyeyim. Çünkü dünyada bunun teorik formu zaten var. Dillerin evrensel gramerini son 300 yılda insanlar hep araştırdılar. Teorik olduğundan dolayı her insanın anlayabileceği bir şey değil. Her dile de uygulamak mümkün değil. Ben araştırmamda farklı bir yöntem izledim. Dillerin gramerinin karşılaştırılması değil, insanların dilleri kavrayışı üzerinden yeni bir evrensel gramer metodu uyguladım. Dünyada bu metodu uygulayan başka kimse yok. Evrensel gramer insanların dilleri nasıl idrak ettiği, dillerin ortak taraflarının olduğunun anlatan ve tüm dillere bir açıdan bakmayı sağlayan bir metottur. Bütün dillerin köklerini araştırarak bu kanıya vardım.

Fotoğraf: Arşiv / İnsanlar dil öğrenmek için genellikle kursları tercih ediyor.

Önce duyarak öğrenmek gerekir

İnsanlar herhangi bir şey öğrenmeye başladığında 10 gün içerisinde bir sonuç görmeliler ki insanlarda kurslara devam etmek için heves ve istek kalsın. Kurslar uzun sürdüğünden hemen sonuç alamayınca kısa süre içerisinde bırakılıyor. Kurslarda dili düz bir şekilde öğretiyorlar.

Benim yöntemimde dil sinerjik öğrenilir, dile harita şeklinde yukarıdan bakılır. O yüzden insanlar ilk 4-5 günde baya bir sonuç elde edebiliyorlar. Dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce kulakla duyarak öğrenmek gerekir.”

İnsan kendi yeteneğinin anahtarını kendi bulmalı

“20 Günde İngilizce” isimli kitabında da en kısa sürede cümle üretimini otomatikleştirecek pratik bir yol sunduğunu hatırlatan Gulu, “Bu metot “evrensel gramer” kurallarına dayanılarak hazırlanırken, günlük konuşma için detaylı bilgiler içeriyor. İçerisinde 2 bin söz var ve dil öğrenmenin en kolay yolları verildi. İçeriğinde metinlerin hepsi seslendirilip CD şekline getirildi. Kitabımın her biri üç cilt olacak. İlk, orta ve yüksek seviye şeklinde. 20 günde istediğin dil kitabı programı olarak en az 10 dil düşünüyorum.

Bu kitabın farkını şöyle dile getirebilirim. Kitaplarda, kurslarda hep bilimsel grammer üzerine duruluyor. Oysa bilimsel grammer dil bilimcilere yönelik, bize pratik günlük konuşma lazım. İnsanın kendi ışığı vardır. İnsan o ışığı bulup ardından gittikçe bir yerlere varıyor. İnsan kendi yeteneğinin anahtarını kendi bulmalı.”

Emin Gulu kimdir?

Azerbaycan’da yaşayan 42 yaşındaki Gulu, Azerbaycan İktisat Üniversitesi’nde eğitim aldıktan sonra 2001 yılından itibaren çevirmen olarak çalışmaya başlamış. Yıllarca dillerin öğrenimi ile ilgili çeşitli yöntemler araştırdıktan sonra dil öğrenmenin aslında çok kolay olduğu ortaya koyan faydalı bir çalışma yapmış. Dilbilimci emin Gulu