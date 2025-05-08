Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 9. Dini Yayınlar Kongresi'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılarak, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinden Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır." dedi.

Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen "Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık" temalı 9. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılışında konuştu.

İslam medeniyetinin gücünü, bilginin, hikmetin ve irfanın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den aldığını vurgulayan Erbaş, "Nitekim insanlığı hakikatin bilgisiyle buluşturan, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara iyilik ve barış yollarını gösteren Kur'an'ın evrensel mesajının yeryüzüyle buluşması tarihin akışında kesin ve keskin bir dönüm noktası oluşturmuştur." diye konuştu.

Tarihin en köklü toplumsal dönüşümünün lokomotifi olan İslam'ın bir bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu dile getiren Erbaş, "Haddizatında bilgi, tüm zamanların en etkin gücü ve en büyük imkanıdır. İnsana ve hayata dair her türlü buluş, keşif ve yenilik bilginin elde edilmesi ve işlenmesiyle gerçekleşmiştir. Özellikle insanın gereksinimleri ve eşyayla ilişkileri ekseninde tarihi süreçte peyderpey elde edilen bilimsel bilgi, gerek bireysel gerekse toplumsal gelişim, değişim ve dönüşüm üzerinde tartışılmaz bir etkiye sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Toplumların inanç ve değer yargıları ciddi yaralar almaktadır"

Erbaş, bugün bilimsel bilgi ve teknolojinin belirleyici olduğu bir çağın yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün hayat, epistemolojik ve ontolojik bakımdan ciddi açmazları bulunan, insan, varlık ve alem konusunda paradoksal bir anlayışa saplanmış olan Batı merkezli bilgiyle şekillenmektedir. Beşeri ilişkilerden insanın çevreyle münasebetine kadar hayatın her alanı, Batı'nın zihin kodlarıyla dizayn edilmektedir. Dinin ve maneviyatın alabildiğine ötelendiği ve örselendiği bu süreçte toplumların inanç ve değer yargıları ciddi yaralar almaktadır. Böylece adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerler, yerini büyük oranda kaos, kargaşa ve anlamsız çatışmalara bırakmaktadır."

İnsanlığın maddi ve manevi bunalımlarına çözüm sunan İslam'ın hakikat ve değerlerinin insanlıkla buluşturması hususunda mevcut durumun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, "İslam'ın varlık ve hayat tasavvurunu, Hz. Peygamber'in temsil ve tebliğ ettiği değerleri, miras bıraktığı ilim, hikmet ve ahlakı doğru anlayarak çağa taşımak, Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur. Çünkü insanlığın bireysel, toplumsal ve küresel boyutta ihtiyaç duyduğu güven ve huzur, ancak İslam'ın hakikatlerinin bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı bu çağda insanların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, büyük bir çaba ve hassasiyet gerektirdiğini ifade eden Erbaş, "Bu itibarla, bilgi çağının insanına sahih dini bilgiyi en doğru ve etkili şekilde sunmanın yollarını bulmalıyız. Dijitalleşmeyle birlikte etkileşimin küresel boyutta gerçekleştiği günümüzde bu sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır." dedi.

"Hadislerle İslam" 8 dilde basıldı

Diyanetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine büyük bir önem verdiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İlk başlarda İslam'ın temel kaynaklarının farklı dillerde yayınlanmasıyla başlayan Başkanlığımızın yabancı dil ve lehçelerdeki yayıncılık serüveni, günümüzde uluslararası alanda ses getiren bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bugün 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılarak, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinden Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Sevgili Peygamberimizin sünnetini sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan 'Hadislerle İslam', Başkanlığımız tarafından Almanca, Arnavutça, Azerice, İngilizce, Kazakça, Kırgızca, Rusça ve Boşnakça olmak üzere 8 dilde basılmıştır. Arapça, Bengalce, Gürcüce, Urduca ve Uygurca dillerinde tercüme çalışmaları devam etmektedir."

Erbaş, 10 Mayıs'a kadar sürecek kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.







