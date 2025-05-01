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Diyanet 'Alimler'i ağırladı

Diyanet 'Alimler'i ağırladı

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsam el-Beşir ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerini takdir ettiğini, bu çalışmaların İslam ümmeti açısından büyük önem taşıdığını ve sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
İsam el-Beşir ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerini takdir ettiğini, bu çalışmaların İslam ümmeti açısından büyük önem taşıdığını ve sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam el-Beşir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, El-Beşir ile Gazze konusunda birçok kez bir araya geldiklerini belirtti. El-Beşir'in Gazze'ye dikkati çeken paylaşımlarının çok değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Filistin ve Gazze konusunda ya da başka ülkelerdeki Müslümanların yaşadığı problemler, sorunlar, Sudan'dan Libya'ya, Yemen'den Irak'a, Suriye'ye Müslümanların çeşitli ülkelerde yaşamış olduğu sorunlarla ilgili her zaman dertlenmesi ve bu sorunların çözümü için gayret etmesi, çalışması gerçekten çok değerli. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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