Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim hacılarımız dünyaya örnek olsun

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kelime-i şehadeti her zaman getiririz. Bunun zamanı ve miktarı yok, adedi yok. Her zaman kelime-i şehadet getir getirir ve Müslüman olduğumuzu mümin olduğumuzu ifade ederiz. Namazı günde beş vakit kılarız. Cuma namazını kılarız, bayram namazlarını kılarız, nafile namazlar kılarız, her gün yaparız. Zekatı yılda bir kere veririz. Mükellef olan kişiler, zengin olan, nisap miktarı mala sahip olan insanlar yılda bir kere verir. Ramazan orucunu yılda otuz gün Ramazan ayında ama haccı ömrümüzde bir kere yaparız. Yani bir kere yapmak farzdır. Ondan sonra nasip olursa bir daha yapılırsa o nafile hac olmuş olur. Ama mümin zengin kimseler için Cenabı Hak haccı ömürde bir kere farz kılmıştır. İşte ömrümüzde bir kere farz olan haccı yapmak size nasip olacak inşallah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Haccınız şimdiden mübarek olsun" dedi.