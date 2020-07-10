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Hayat Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofyanın ibadete açılmasını değerlendirdi 86 yıllık hasret ve özlem sona erdi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 86 yıllık hasret ve özlem sona erdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi: 86 yıllık hasret ve özlem sona erdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır" ifadesini kullandı. Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşup yeniden müminlerle buluştuğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz

Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü kaydetti.

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Erbaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah'ın razı olmasını ve Hazreti Muhammed'in müjdesine nail kılmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz' dedi.
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Hazımsızlık başladı: Karar uluslararası öfkeye neden olabilir!

Danıştay 10. Dairesi beklenen Ayasofya kararını verdi. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair karar iptal edilirken yabancı medya kuruluşları bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında ise Danıştay'ın kararı hazımsız ifadelerle yer aldı. New York Times gazetesi haberi "Danıştay Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının yolunu açtı. Karar Ayasofya'nın 80 yıllık statüsünün iptal edilmesinin ve yapının ibadet yeri haline getirilmesinin önünü açtı. Bu karar muhtemelen uluslararası öfkeye sebep olacak" spotuyla duyurdu. BBC ise kararı "Tartışmalı karar" olarak duyurdu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay’ın kararıyla ilgi, "Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay" dedi. Şentop, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir" dedi. Şentop, en kısa zamanda Ayasofya’da namaz kılacağını belirtti.
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Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı

Yıllar önce "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" diyen Necip Fazıl'ın bu sözleri sosyal medyada bir hayli ilgi odağı oldu. Fazıl'ın sözlerinin bugün Danıştay kararıyla gerçek olması ile vatandaş tarafından büyük coşku ile karşılandı.

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