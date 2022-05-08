Hayat Diyanet İşleri Başkanlığından gençlere yönelik ayet konulu fotoğraf yarışması
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Diyanet İşleri Başkanlığından gençlere yönelik 'ayet' konulu fotoğraf yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlere yönelik 'Kadrajımda Ayet Var' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. 'Kadrajımda Ayet Var' konulu yarışmaya 29 Mayıs'a kadar başvurulabilecek. Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanlığından gençlere yönelik ayet konulu fotoğraf yarışması
Foto: Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur'an kurslarında eğitim almış veya halen alan 15-25 yaşları arasındaki gençler katılabilecek.

  • Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara, canlı ve cansız her şeye Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilmelerinin ve dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerinin amaçlandığı yarışmaya gönderilecek eserler, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin Türkçe meali, Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacak.


Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gençler, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle çektikleri fotoğraflarla yarışacak.

Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu "kurankurslari@diyanet.gov.tr" adresine en geç 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar ulaştırması gerekiyor.

Yarışma sonuçları, haziran ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek. Sonuçlar, tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve mail ile bildirilecek.

Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışmaya dair tüm detaylara "https://www.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Yarışmaya, jüri üyelerinin ve düzenleme kurulunun birinci derece yakınları katılamayacak.

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