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Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma ve bayram hutbelerine, 8 farklı dil seçeneği ile e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:53 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 12:01 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı (Foto: Arşiv)
Cuma namazı (Foto: Arşiv)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirtti.

Ali Erbaş, "
Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun."
ifadesini kullandı.
#Cuma hutbesi
#E-Devlet
#Ali Erbaş
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