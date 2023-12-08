Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te

Cuma namazı (Foto: Arşiv)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirtti.
Ali Erbaş, "
Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun."
ifadesini kullandı.
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2 saat önce