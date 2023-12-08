Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Biz, tek bir ümmetiz" başlığı oldu. 8 Aralık 2023 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.