Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarı tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada ‘çocuk istismarı’ suçunu ‘affedilemez’ olarak nitelendirdi. Erbaş açıklamasında, "Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. 'Çocuğun dokunulmazlığı' dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş

“Daha kararlı ve bilinçli olmalıyız”

Erbaş, paylaşımında ayrıca düştüğü notta, "Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

KADEM

“Bizleri dehşete düşürdü”

KADEM’den yapılan yazılı açıklamada, evrensel bir sorun olan çocuk istismarının etnisite, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen ‘alçakça bir durum’ olduğu belirtildi. “Ümraniye’de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür” ifadesinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

“En ağır ceza verilmeli”

“Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere ‘Artık yeter!’ diyoruz.

“İstismar felakettir”

Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz. Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki istismar felakettir.”

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“Herkes mücadeleye ortak olmalı”

Açıklamada, ‘çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı’ bir dünya için tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine dikkat çekilerek, “Herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

ÖNDER

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden yapılan açıklamada da çocuk istismarı suçu işleyenlerin en ağır cezaya çarptırılması çağrısı yapıldı. “Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklar masum, saf, temiz, korumasızdır ve insanlığa emanettir. Bu emaneti hepimiz el birliğiyle, güç birliğiyle korumalı; tüm insanlık ve gelecek nesiller adına çocuklarımıza sahip çıkmalıyız” ifadelerinin kullanıldığı bildiride, ÖNDER’in hukuki sürecin takipçisi olacağı belirtildi.

“İnsanlıktan nasibini almamışlar”

İnsanlık dışı suçun, faillerinin ve söz konusu skandala göz yumanların lanetlendiği o bildiride, “Bu süreçte hem çocuklarımızın hem ailelerinin hem de hak ve hukukun yanında olduğumuzu deklare ediyoruz. Yargı kurumlarından beklentimiz insanlıktan nasibini almamış bu tür suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan skandalla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kaçak kursta görevli 3 eğitmen tutuklandı. Konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor.