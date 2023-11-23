Diyanet'ten önemli uyarı: Turist vizesiyle hac ibadeti yapılamaz

"Mekke, Medine ve haccın olmazsa olmazı olan Arafat, belli bir bölgeden ibarettir. Suudi Arabistan da ülke nüfuslarının binde bir oranında kota vermektedir. Bizim kotamız da şu an 83 bin 430'dur. Muhterem Başkanımızın talimatıyla kotamızın artırılması için ilgili ülkeyle sürekli temas halindeyiz. Resmi yazıları yazdık. Onlar da ilerleyen süreçte kotanın artırılmasıyla ilgili cevap verecekler."