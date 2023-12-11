Diyarbakır annelerinin filmi gösterildi

Filmin yapımcısı Orhan Miroğlu, Hacire anayı oynayacak bir oyuncu bulamadıklarını ifade ederek, “Bu korku atmosferi maalesef sanat, edebiyat camiasında da süren bir şey. Hele de Diyarbakır’a gittiğinizde bunu zaten hissedersiniz. Diyarbakır’ın, deyim yerindeyse, varoşlarında benzer korkuyu hissedersiniz. Aslında bizim niyetimiz, Diyarbakır merkezli bir çalışma yapmaktı fakat sonra baktık ki, sadece Diyarbakır, bu film için yetmeyebilir. Dolayısıyla başka illerden de 80-90’a yakın röportaj gerçekleştirdiler” dedi. Yönetmen Yasemin Çekiç de “Annelerimizin röportajlarını dinlerken ne yapacağımı şaşırdım. Çok duygulandım ve nasıl yardım edebilirim diye düşündüm. Konuyu ‘Kayıp’, ‘Tuzak’, ‘Azim’ ve ‘Kurtuluş’ başlıklarıyla bölerek anlattım. Herkesin acısını anlatmak isterdim fakat ancak bu kadar yetişebildim” diye konuştu.