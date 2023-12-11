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Hayat

Diyarbakır annelerinin filmi gösterildi

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan “Sesler ve Yüzler” filminin özel gösterimi, 11. Boğaziçi Film Festivali’nde yapıldı.

11:48 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır annelerinin dramını anlatan “Sesler ve Yüzler” filminin özel gösterimi, 11. Boğaziçi Film Festivali’nde yapıldı.
Diyarbakır annelerinin dramını anlatan “Sesler ve Yüzler” filminin özel gösterimi, 11. Boğaziçi Film Festivali’nde yapıldı.

Gösterime, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, filmin yapımcısı, yazar ve eski Milletvekili Orhan Miroğlu, yönetmen Yasemin Çekiç, filmin danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Özkaplan Yurdakul ile 5 Diyarbakır annesi katıldı.

Gösterimin ardından moderatörlüğünü festivalin Artistik Direktörü Samed Karagöz’ün yaptığı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Bakan Yardımcısı Madak, belgeseli izlerken hem çok duygulandığını hem çok etkilendiğini dile getirdi.

HACİRE ANA BULAMADIK

Filmin yapımcısı Orhan Miroğlu, Hacire anayı oynayacak bir oyuncu bulamadıklarını ifade ederek, “Bu korku atmosferi maalesef sanat, edebiyat camiasında da süren bir şey. Hele de Diyarbakır’a gittiğinizde bunu zaten hissedersiniz. Diyarbakır’ın, deyim yerindeyse, varoşlarında benzer korkuyu hissedersiniz. Aslında bizim niyetimiz, Diyarbakır merkezli bir çalışma yapmaktı fakat sonra baktık ki, sadece Diyarbakır, bu film için yetmeyebilir. Dolayısıyla başka illerden de 80-90’a yakın röportaj gerçekleştirdiler” dedi. Yönetmen Yasemin Çekiç de “Annelerimizin röportajlarını dinlerken ne yapacağımı şaşırdım. Çok duygulandım ve nasıl yardım edebilirim diye düşündüm. Konuyu ‘Kayıp’, ‘Tuzak’, ‘Azim’ ve ‘Kurtuluş’ başlıklarıyla bölerek anlattım. Herkesin acısını anlatmak isterdim fakat ancak bu kadar yetişebildim” diye konuştu.



#11. Boğaziçi Film Festivali
#Diyarbakır Anneleri
#Sesler ve Yüzler
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