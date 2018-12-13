Hayat Doktorlar eşi ve kızı arasında tercih yapmasını istedi
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​Doktorlar eşi ve kızı arasında tercih yapmasını istedi

Doktorlar eşi ve kızı arasında tercih yapmasını istedi

ABD'nin Kolorado eyaletinde, hamile eşi aniden rahatsızlanan Frederick Connie'den eşi ile doğacak bebeği arasında seçim yapması istendi. Seçimini kızından yana kullanan Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim" dedi.

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Baba Frederick Connie, seçim yaparken çok zorlandığını söyledi.
Baba Frederick Connie, seçim yaparken çok zorlandığını söyledi.

Frederick Connie, 7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak adamın bir seçim yapması istendi. Express.co.uk'de yer alan habere göre, doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı. Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi" dedi. Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi. Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü" diye konuştu.

Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım.

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