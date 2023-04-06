Dolandırıcılar harekete geçti: Depremin ardından imara açılmayacak araziler satışa çıkarıldı

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından kentlerde yeni yerleşim alanları aranıyor. Evleri enkaza dönüşen ve yüksek binalardan kaçınmak isteyen vatandaşlar tek katlı evleri talep ediyor. Taleplerin artmasıyla yeni dolandırıcılık sistemleri ortaya çıktı.

Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, arsa spekülatörleri, bu durumdan faydalanmak için kırsal mahallerde tarım arazisi, sulu arazi olan, tarım ve hayvancılık dışında hiçbir şekilde kullanılmayacak tapulu arazileri, ‘imara açılacak’ diyerek vatandaşlara pazarlandığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, 2017 yılında bakanlar kurulunun aldığı bir karar olduğunu hatırlatarak, bu karara istinaden tarım arazileri hiçbir şekilde imara açılamayacağını söyledi.

'Vatandaşı mağdur edip kandırıyor'

Tarım arazileri, tarımsal ve bitkisel üretim dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılamayacağını belirten İskenderoğlu şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da bazı şahıslar ellerindeki tapu ile vatandaşı kandırıyor. Esen, Güzelköy, Yaytaş ve Başil Mahallesi gibi mahallelerimizin kırsal kesimlerinde 100 yıl sonra da imara girmesi mümkün değil. Bunlar vatandaşı mağdur edip kandırıyor. Depremin boyutunu görüp korkan vatandaşın niyetini suiistimal ediyorlar. Arazi sahipleri ‘buralar imara açılacak’, ‘Dicle Nehri’ne manzaralı’ bu çekici sözler adı altında vatandaşı kandırıyor. Dolayısıyla bu vatandaş mağdur oluyor.

"Buralara villa ve konut yapılmasına karşıyız"

“2007 yılından kalma tapular var. Şu anda bu tapular, 2 ve 3’üncü el insanlarda” diyen İskenderoğlu, şunları söyledi: Onların da dönümü 20 ile 40 bin lira arasında. Fakat dolandırıcılar vatandaşa dönümünü 350 bin liradan 500 bin liraya kadar satıyor. Bu konuda Yenişehir Belediyesi kesinlikle tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermiyor. Yapılan yeni yapılar da yıkılıyor. Doğrusu da budur. Tarım arazileri bizden sonraki nesillere kalabilecek mülkiyetlerdir. Buralara villa ve konut yapılmasına karşıyız. Buralar ülkemizin verimli tarım arazileridir.

"Arazilerin imara açılması hiçbir şekilde söz konusu değil"

Bu arazilerin o şekilde kalmasını istediklerini belirten İskenderoğlu şu ifadeleri kullandı: Bahse konu olan yerler DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sulama sahasının içerisinde olan bir yerdir. Buranın imara açılması söz konusu dahi olamaz, teklif de edilemez. Diyarbakır’daki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesinlikle bahse konu geçen köylerde arazilerin imara açılması hiçbir şekilde söz konusu değil.

"Biz burayı satıyoruz ama kimsenin haberi olmasın"

Bahsi geçen arazilerde içme suyu, yol, elektrik ve altyapı olmadığını aktaran İskenderoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunların olması da mümkün değil. Çünkü belediye müsaade etmiyor. Özellikle muhtarlarımıza bu tarz duyumlar gidiyor. Çoğu da şöyle; vatandaşı tapu sahipleri kandırıp diyor ki, ‘biz burayı satıyoruz ama kimsenin haberi olmasın fiyat daha da yükselecek’ diye kimseye söylemiyorlar. Bu durumda ne muhtarın haberi oluyor ne orada yaşayan vatandaşın. Bu konu Diyarbakır’ın tamamı için geçerlidir. Aynı durum Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçeleri için geçerlidir. Yani Diyarbakır’daki tarım arazilerinde imarın açılması mümkün değil."







