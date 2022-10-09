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Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin başvuruları başladı. Sinemacılar, kısa film ve belgesel yapımlarını festivalin Ana Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, İnsani Bakış kategorilerine 10 Ekim’e kadar gönderebilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı
​Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı.

Bu yıl bir ilke de imza atılacak festivalde İnsani Bakış kategorisinde yarışan bir belgesele ‘Kızılay İnsani Yardım’ ödülü takdim edilecek.

Geçtiğimiz yıl 50 ülkeden 448 filmin başvurduğu festival bu yıl da sanatı ve dostluğu sinemaseverler ile bir araya getirecek.

Türk Kızılay çatısı altında ve Balkon Film organizasyonuyla düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Festivalin başvuru detayları ‘dostlukfilmfestivali.com’ internet adresinden görülebiliyor.

Daha önce Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurmuş filmler ise yarışmalara tekrar başvuru yapamayacağı festivalin ödül bedeli ise ileri bir tarihte düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak. Sinemacılar festivalin yarışma bölümlerine festivalin ‘dostlukfilmfestivali.com’ internet adresindeki FilmFreeway ve Festhome linkleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Türk filmleri ise ücretsiz başvurabiliyor. Festivalin Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dostluk temasını işleyen, 01.01.2020 sonrasında yapılmış kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilecek. Bu yapımlar İngilizce alt yazılı olarak, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmamayacak. Bu kategoride yapılan değerlendirme sonucunda En İyi Film Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon verilecek.

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