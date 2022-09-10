Dünya için son uyarı: Felaketin birkaç derece uzağında

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yaşanan küresel ısınma ve iklim krizinin dünyayı birden fazla devrilmenin eşiğine getirdiği açıklandı. Araştırmada, Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan 1,1 santigrat derecelik sıcaklık artışının sonrasında beş kritik eşiğin aşılmış olabileceği belirtildi. Çalışmada, söz konusu eşiklerin Grönland’ın buz tabakasının çökmesi, buz tabakasının deniz seviyesinde büyük bir yükselmeye yol açması, Kuzey Atlantik’teki önemli bir akıntının çökmesi, milyarlarca insanın gıda için bağımlı olduğu yağmuru etkilemesi ve karbonca zengin permafrost’un (donmuş toprak) aniden erimesi olduğu vurgulandı.

2-3 DERECELİK ISINMAYLA EŞİK AŞILABİLİR

Bilim insanları toplamda 16 devrilme noktası için kanıt bulduklarını belirtirken ve son altı tanesinin tetiklenmesi için en az 2 santigrat derece küresel ısınmayı gerektiğini aktardı. Çalışmaya katkı veren İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Johan Rockström, “Dünya 2-3 derecelik küresel ısınmaya doğru gidiyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için felaket olacak çok sayıda tehlikeli devrilme noktasını geçmeye yönlendiriyor” dedi. Rockström, “Dünya üzerinde yaşanabilir koşulları sürdürmek ve istikrarlı toplumları sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

UMUT İÇİN HÂLÂ SEBEP VAR

Çalışmanın baş yazarı Exeter Üniversitesi’nden Dr. David Armstrong McKay ise, “Gerçekten endişe verici. Mutsuzluk için sebepler var, ama hala umut için de sebepler var. Çalışma, Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 santigrat derece hedefinin neden bu kadar önemli olduğunu ve uğruna mücadele edilmesi gerektiğini destekliyor” derken, “Bazı devrilme noktalarına yakında ulaşacağız, her şey kaybedildi ve oyun bitti” diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA Krizler çağı: İnsanlık eşine az rastlanır problemlerle boğuşuyor