Hayat Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı
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Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı

Koronavirüs salgını döneminde dünyanın en zengin 10 isminin servetini iki katına çıkardığı ortaya çıktı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı “Eşitsizlik Öldürür” isimli rapor, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı
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Koronavirüs salgını döneminde dünyanın en zengin 10 isminin servetini iki katına çıkardığı ortaya çıktı.

Jeff Bezos
Jeff Bezos

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı “Eşitsizlik Öldürür” isimli rapor, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Elon Musk
Elon Musk

Kovid-19 sürecinde yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığı bildirildi.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Raporda, aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg’ün de olduğu dünyanın en zengin 10 isminin toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bill Gates
Bill Gates

Küresel eşitsizlik vurgusu

  • Ayrıca açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği kaydedilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19’dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Dünyanın en zengin ismi değişti: Serveti 200 milyar doları aştı
FOTOĞRAF 12
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Forbes listesinde dünyanın en zengin ismi Tesla'nın patronu Elon Musk oldu. Musk'ı Ağustos 2020’de ilk kez 200 milyar dolara ulaşan Amazon kurucusu ve uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos ve geçen ay kısa bir süre için bu rakama ulaşan Bernard Arnault takip ediyor.
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Musk’ın yükselişinde Tesla hisselerindeki yükseliş trendi etkili oldu. Musk’ın serveti Pazartesi günü 3.8 milyar dolar artarak 203.4 milyar doları gördü. Pazartesi günü Amazon hisselerindeki %0,6’lık düşüş ise Bezos’u geriletti. İşte 29 Eylül itibarıyla dünyanın en zengin 10 ismi..
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1. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 200.3 milyar dolar
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2. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor:193.1 milyar dolar
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3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: 174 milyar dolar
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4. sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates var (65): 129.3 milyar dolar
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5. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 121.8 milyar dolar
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6. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 118. milyar dolar
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7. sırada Google’ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 116.5 milyar dolar
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8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 112.3 milyar dolar
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9. sırada Berkshire Hathaway’in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 100.5 milyar dolar
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10. sırada Petrokimya firması Reliance Industries sahibi Mukesh Ambani (64) yer alıyor: 97.8 milyar dolar
Dünyanın en zengin ismi değişti: Serveti 200 milyar doları aştı
Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi değişti. Jeff Bezos'u geride bırakan Elon Musk, sıralamada ilk sırada yer alıyor. Pazartesi günü Elon Musk, Tesla hissesindeki artış sayesinde 200 milyar dolar barajını aşan 3. isim oldu.

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