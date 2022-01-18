​Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı

Koronavirüs salgını döneminde dünyanın en zengin 10 isminin servetini iki katına çıkardığı ortaya çıktı.

Jeff Bezos

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı “Eşitsizlik Öldürür” isimli rapor, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Elon Musk

Kovid-19 sürecinde yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığı bildirildi.

Mark Zuckerberg

Raporda, aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg’ün de olduğu dünyanın en zengin 10 isminin toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

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Bill Gates

Küresel eşitsizlik vurgusu

Ayrıca açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği kaydedilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19’dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu ifade edildi.