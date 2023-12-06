'Dünyanın Vicdanı Kudüs' fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

"Filistin, yeryüzünde yaşanan acıların toplamından daha fazla acı çekti. Büyük ölümler yaşadı, hala da yaşamaya devam ediyor. Bu topraklar, tutulamamış yasların hüznü ile dolu. Günümüzde de İsrail'in zulmü devam ediyor. Asıl hedefin Kudüs ve Mescid-i Aksa olduğunu biliyoruz. Filistin'de 400 yıl boyunca Osmanlı yönetimi hüküm sürdü. O yüzden de Kudüs'ü korumak hepimizin görevidir. Kudüs duyarlılığı, bilincimizde sürekli diri tutulmalıdır" ifa