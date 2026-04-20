Ebedi Barış oyunu da engelleri aştı

04:0020/04/2026, Pazartesi
Türk Telekom’un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle sürdürdüğü “Erişilebilir Tiyatro” projesi kapsamında, “Ebedi Barış” oyunu da görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı. Proje kapsamında AKM Tiyatro Salonu’nda erişilebilir bir şekilde sahnelenen “Ebedi Barış” oyunu ile engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuldu. Juan Mayorga tarafından yazılan ve Canan Şahin tarafından çevrilen “Ebedi Barış”, izleyicileri, iyilik ve kötülük kavramlarını sorgulatan, alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Oyun boyunca “Kötü kimdir? Ya iyi? Sizce emirleri uygulamak ve ahlaki doğruluk arasında nasıl bir seçim yapmalı? Tarafsız kalınabilir mi? Daha da önemlisi ebedi barışı sağlamak mümkün olabilir mi?” sorularına yanıt aranıyor.

AKM’DE ENGELSİZ KÜLTÜR SANAT

Sundukları teknolojilerle AKM’yi engelleri aşan, herkes için erişilebilir bir kültür-sanat merkezi haline getirdiklerini aktaran Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Büyük ilgi gören ‘Erişilebilir Tiyatro’ projemizle, sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan kapsayıcı bir sanat deneyimi yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


