‘32 Metre’ Türkiye prömiyerini yaptı

04:0020/04/2026, Pazartesi
Belgesel, hem ev hem de kamusal alanda verilen mücadeleyi sıcak, samimi ve mizahi bir dille aktarıyor.
İranlı sinemacı Morteza Atabaki’nin ilk uzun metraj belgeseli “32 Metre”, 45. İstanbul Film Festivali’nin “Yeni Bakışlar” bölümünde Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Yapımcılığını Murat Öneş’in, görüntü yönetmenliğini ise Zeynep Seçil’in üstlendiği “32 Metre” belgeseli, Orta Anadolu’da bir köyde yaşayan Halime Sandal, Gönül Uğur, Halime Tozcu Sandal ve Kadriye Erdoğan’ın hikâyesini temel alıyor. Kadınların kendi aralarında atış yarışması düzenlemek amacıyla çıktıkları yolculuğu anlatan belgesel, hem ev hem de kamusal alanda verdikleri mücadeleyi sıcak, samimi ve mizahi bir dille aktarıyor. Uluslararası platformlarda dikkat çeken “32 Metre”, aynı zamanda “Köprüde Buluşmalar Anadolu Efes Ödülü”,” Antalya Film Forum En İyi Proje Ödülü”, Pordenone Docs Fest’te de “Seyirci Ödülü “ve AJD Al Jazeera Documentary tarafından verilen” En İyi Belgesel Projesi Ödülü”nü kazandı.


#32 Metre Türkiye
#prömiyer
#İran
#Morteza Atabaki
