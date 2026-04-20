50 yıldır aynı çizgide

Haftada iki gün kültür sanat sayfamıza çizgileriyle anlam katan Hasan Aycın, YediHilal Derneği’nin “Bizim Hikayemiz” program serisinde konuşuldu. Albayrak Medya iş birliğiyle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Çizginin İzinde Hasan Aycın” başlıklı etkinlikte, usta sanatçının 50 yıla yaklaşan çizgilerle örülü dünyası değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hasan Aycın abimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömür diliyoruz. Daha nice üretimler, nice çizgilerle bizi buluşturmasını niyaz ediyoruz” dedi. YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, etkinliğin sadece bir ismi anmak için değil, yaşanmış, sahici ve iz bırakmış hayatlara şahitlik etmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, “İnsanın söylediğiyle yaşadığı arasındaki mesafeyi kapatmak her yiğidin harcı değildir. Hasan Aycın abimiz bu mesafeyi kapatan müstesna şahsiyetlerden biri olmuştur” şeklinde konuştu.

SANAT BİR ŞAHİTLİK EYLEMİDİR

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise sanatın derin sorumluluk, bir duruş ve şahitlik eylemi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Naci el-Ali Hanzala’da neyse, Hasan Aycın’ın çizgisi de bu topraklarda odur. Türkiye’nin kendi değerlerine sahip çıkmak, bu toprakların hakiki isimlerini ön plana taşımak, yeni yazarlar yetiştirmek ve mevcut ustalarımıza layık oldukları değeri teslim etmek için gayret gösteriyoruz.”

İSTİKRAR VE İSTİKAMET ÜZERE

Moderatörlüğünü Cemal Şakar ve Ömer Lekesiz’in üstlendiği etkinlikte Mustafa Aycın, Ahmet Kot, Mete Çamdereli, Osman Bayraktar, Akif Güler ve Murat Pay, Hasan Aycın’la olan hatıralarını ve onun sanat anlayışını anlattı. Kot ve Bayraktar, Hasan Aycın’ın yeteneğini keşfedip, neredeyse elinden çizgileri zorla alıp, Yenidevir’de nasıl yayımladıklarını anlattı. Programın ardından Yeni Şafak’a konuşan Ahmet Kot, “Yaklaşık 50 yıl kadar önce Yenidevir’de başlayan macera, Yeni Şafak’ta aynı çizgide, istikrar ve istikamet üzere devam ediyor” dedi.

SANAT KAYGISI ÖNCELENMEZ

Konuşmalarda kara kalemle başladığı çizgilerini hiçbir zaman renklendirmediğine de değinen konuklar, sanatın özünün ne kadar sade ise çarpıcılığının da o kadar yüksek olduğunun altını çizdi. Mete Çamdereli, “Çizgi Kelimeler” başlıklı metnine sadık kalarak yaptığı konuşmasında, Aycın’la ilgili şunları dile getirdi: “Çizginin kelimeleri çizerin kelimeleridir. Bir çizer olarak, Hasan Aycı’nın kelimeleri, doğal olarak çizgilerindedir. Çizgi kelimeler, onun doğrusu, doğrultusudur. Aycın, söylemeye çalıştığı ne varsa önce çizgi kelimeleriyle söyler, çizgiye sığdıramadıklarını değişik türdeki yazı ve söyleşilerle dillendirir. Önemli olan neyin anlatıldığıdır. Sanat kaygısı asla öncelenmez, sanatsız da olmaz ama sanat, anlatılmak istenene sadece bir aracıdır.”

Programda, Aycın’ın çizgi dünyasına odaklanan bir animasyon film de izleyicilerle buluştu. Yılda bir kez düzenlenen “Bizim Hikayemiz” programının ilk bölümünde, şair ve yazar Ahmet Mercan ele alınmıştı.





ÇİZGİYLE ÖRÜLÜ BİR HAYAT

Balıkesir’de 1955’te Aslıhantepecik köyünde dünyaya gelen Aycın, yükseköğrenimini Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. Sanatçının ilk çizgisi, 3 Şubat 1978’de Yenidevir gazetesinde yayımlandı. Aycın’ın çeşitli mecralarda yer alan çizgilerinin bir araya getirildiği, “Güneşin Altında”, “Sahipkıran”, “Risâletü’n-Nushiyye ve Divan”, “Korkma”, Bin Hüseyin”, “Kılağı” ve “Müşahedat” adlı eserleri Ketebe Yayınları’ndan okuyucuyla buluştu. Hasan Aycın, günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak çizgileriyle birçok ödülün yanı sıra, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 12. Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görüldü.



