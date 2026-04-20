Venezuela'da Göbeklitepe sergisi açıldı

Venezuela’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle açılan Göbeklitepe sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Başkent Caracas’taki Ulusal Sanat Galerisi’nde (Galeria de Arte Nacional) açılan sergi, tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

Açılış programı kapsamında antropolog Dinorah Cruz, Göbeklitepe’nin mimari yapısı, dikilitaşlar üzerindeki semboller ve arkeolojik önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, alanın neden "dünyanın en eski tapınağı" olarak kabul edildiği bilimsel verilerle anlatıldı. Etkinliğin sonunda ise Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen çekilişte iki kişi Şanlıurfa’ya gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.