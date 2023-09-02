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Ebeveynlerin ilk tercihi Ketebe Çocuk ailesi Yaratıcı Çocuk Festivali’nde meraklı okurlarıyla buluşuyor

Ketebe Yayınları dünyanın dört bir yanından Türkçeye kazandırdığı çocuk edebiyatı eserleri ve farklı dillere çevrilmek üzere hazırlanan yerli çocuk kitaplarını barındıran geniş kütüphanesiyle Yaratıcı Çocuk Festivali’ne katılıyor.

18:56 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ketebe Çocuk Kütüphanesi, Yaratıcı Çocuk Festivali’nde okurlarıyla buluşuyor.

Ketebe Çocuk Kütüphanesi, Yaratıcı Çocuk Festivali’nde okurlarıyla buluşuyor.

Ketebe Çocuk, yayın hayatında üçüncü yılını tamamladı ve bu süreçte birbirinden kaliteli 123 kitabı okurlarıyla buluşturdu. Ketebe Çocuk ailesi, şimdi de 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde, Yaratıcı Çocuk Festivali’nde meraklı okurlarıyla buluşuyor.

Yayınevi, tüm kitaplarının her anlamda özenle seçilmesine ve hazırlık süreçlerine büyük bir ihtimam gösterdi. Çizimlerinden çevirisine, edisyonundan kağıt seçimlerine kadar tüm detaylar tek tek düşünüldü. Kitaplar, çocuk okurlarının hem öğretici hem de eğlenceli içeriklerle buluşabilmesi için geniş bir konu yelpazesinde hazırlandı.

Ketebe Çocuk, çocukların yaratıcı dünyasına katkı sağlamak isteyen tüm ebeveynlerin ve öğretmenlerin ilk sıradaki tercihlerinden oldu.


Ketebe uluslararası çalışmalara devam ediyor


Ketebe Çocuk, dünyaca ünlü ve ödül sahibi birçok çocuk edebiyatı yazarı ve çizerini, birbirinden güzel eserleri aracılığıyla dilimize kazandırıyor. Türkiye’de basımı uzun yıllardır beklenen kitapların yanı sıra, ülkemizde henüz tam anlamıyla tanınmayan ancak dünya genelinde büyük ün sahibi olan birçok yazar ve çizeri de okuruyla tanıştırıyor. Ayrıca, yerli kitap üretimlerine de devam eden Ketebe Çocuk, ana dilimizde yazılmış eserlerin farklı coğrafyalarda tanınması için de uluslararası çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor.

#Ketebe Çocuk
#Ketebe Yayınları
#Yaratıcı Çocuk Festivali
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