Ebeveynlerin ilk tercihi Ketebe Çocuk ailesi Yaratıcı Çocuk Festivali’nde meraklı okurlarıyla buluşuyor

Ketebe Çocuk, yayın hayatında üçüncü yılını tamamladı ve bu süreçte birbirinden kaliteli 123 kitabı okurlarıyla buluşturdu. Ketebe Çocuk ailesi, şimdi de 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde, Yaratıcı Çocuk Festivali’nde meraklı okurlarıyla buluşuyor.

Yayınevi, tüm kitaplarının her anlamda özenle seçilmesine ve hazırlık süreçlerine büyük bir ihtimam gösterdi. Çizimlerinden çevirisine, edisyonundan kağıt seçimlerine kadar tüm detaylar tek tek düşünüldü. Kitaplar, çocuk okurlarının hem öğretici hem de eğlenceli içeriklerle buluşabilmesi için geniş bir konu yelpazesinde hazırlandı.

Ketebe Çocuk, çocukların yaratıcı dünyasına katkı sağlamak isteyen tüm ebeveynlerin ve öğretmenlerin ilk sıradaki tercihlerinden oldu.





Ketebe uluslararası çalışmalara devam ediyor



