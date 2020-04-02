Hayat Vali Yerlikaya duyurdu İstanbulda eczanelerin çalışma saatleri değişti
İSTANBUL GENEL SAĞLIK

Eczaneler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İstanbul’da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" dedi.

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
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Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı.
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Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.
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Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.
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İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.
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Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum dedi.
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Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
Antalya'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.


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