Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" dedi.
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020