Edirne'de 'kaçak göçmen' tedirginliği: TIR dorselerine saklanıp havasızlıktan ölüyorlar

Bu sisteme sahip olmayan araçlarda ise şoförler, mola sırasında diğer sürücülerle nöbetleşe uyuyup tetikte bekliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoför Cemil Binboğa, özellikle sınır kapılarına yakın tır parklarında bu gibi olayların çok yaşandığını söyledi. Binboğa, “Özellikle halat kısımlarını ya da brandaları keserek veya yukarıdan çıkarak biniyorlar. Dingil aralarına, canı pahasına, öleceğini bile bile oralara biniyorlar. Çok tehlikeli bir durum. Çünkü bir kere brandayı kesip girdiği zaman bu sıcaklarda içeride havasız kalıp ölebiliyorlar.” dedi.

Şirketinin önlem amacıyla araca güvenlik kamerası sistemi kurduğunu belirten Binboğa, şöyle devam etti: "Sıra beklerken çok biniyorlar, o nedenle uyuyamıyoruz. Yeri geliyor, sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Şirketimiz de mesela kendince önlem aldı. Mesela benim şirket şu anda araçların genelini hem içten, hem de dıştan kamera sistemiyle döşedi. İçeriden de kamerası var, geriden de kamerası var. Araç içinden her şeyi görebiliyor ve izleyebiliyoruz. Kimsenin binmemesi için ilk baş halatlarımızı kontrol ediyoruz. Gerdirdiğiniz zaman birisinin girip girmediği belli oluyor. Brandaların sağına soluna bakıyoruz. Araçların arkasındaki mührü koparıp binebiliyorlar. O nedenle mühürlerini kontrol ediyoruz. Çünkü koparıp bindikten sonra mührü tekrar yapıştırabiliyorlar."