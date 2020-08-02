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Ege ve Akdeniz'e ulaştı: Zehirli deniz kestanesi uyarısı

Ege ve Akdeniz kıyılarına kadar ulaştı: Ayakkabısız denize girmeyin!

Kızıldeniz’de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi, Süveyş Kanalı aracılığıyla hızla yayılarak Akdeniz ve Ege kıyılarına kadar ulaştı. Deniz kestanelerine karşı uyarıda bulunan uzmanlar ise; kayalık bölgelerde denize gireceklerin mutlaka ayakkabı giymesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Uzun dikenli zehirli deniz kestanesi.
Uzun dikenli zehirli deniz kestanesi.

Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli türlerden Diadema Setosum’un (uzun dikenli deniz kestanesi) Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e göçü yaklaşık 12 yıl önce başladı.

Turizm kenti Antalya’da özellikle kayalık bölgelerde uzun dikenli deniz kestanesi sıkça görülmeye başlandı.

Kayalık ve iri taşlık alanlarda denize girenlerin zaman zaman yaralanmalarına neden olan deniz kestanelerine karşı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu uyarılarda bulundu.

Mehmet Gökoğlu

Gökoğlu, Konyaaltı Varyant altında öğrencileriyle yaptığı dalış hakkında da bilgiler verdi. Yaklaşık 10 metreye dalan Gökoğlu, iri taşların arasında birçok deniz kestanesinin yayılım gösterdiğini görüntüledi. Bu kestanelerin dikenlerinin arasına av olmamak için giren küçük balıkların da olduğu görüldü.

"Çoğalma devam ediyor"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Diadema Setosum’un (Uzun Dikenli Deniz Kestanesi) Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz’den Ege ve Akdeniz’e geldiğini söyledi.

Deniz kestanesinin Ege ve Akdeniz’de yayılımına çok hızlı devam ettiğine dikkat çeken Gökoğlu, “Bundan 4 yıl önce Gökova Körfezi’nde çok sayıda gördüğüm zaman şaşırmıştım. Özellikle bu kestane Akdeniz kıyılarında çoğalmaya devam ediyor” dedi.

Uzun dikenli zehirli deniz kestanesi.

"Kayalık alanda denize girenler ayakkabı giymeli"

Kestanenin en büyük özelliğinin isminden de anlaşılacağı üzere uzun dikenleri olması olduğunu anlatan Mehmet Gökoğlu,

“Üstünde renkli bir kesesi var. Çok hızlı hareket eder. Adeta bir kirpi gibi çok hızlı yer değiştirebiliyor. Zehirli dikenleri var, öldürücü değil ancak acı vericidir. Özellikle kayalık bölgelerde çoğalım devam ediyor. Kayalık bölgelerde denize girenler ayaklarına plaj ayakkabısı giysinler. Diğer bir tür de kayalara yapışmış durumda o da temas edildiği zaman ayağı çizebilir. Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Uzun dikenli zehirli deniz kestanesi.

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