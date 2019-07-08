Hayat Egede leylekler için bin 390 yuva yapıldı
AKTÜEL

Ege'de leylekler için bin 390 yuva yapıldı

Ege Bölgesi'nde leyleklerin akıma kapılıp telef olmasını önlemek amacıyla, göç yollarındaki elektrik direklerinin 1,5 metre üzerinde platform oluşturularak bin 390 yuva yapıldı.

Haber Merkezi AA
Yapılan yuvalara konan leylekler.
Yapılan yuvalara konan leylekler.

Bereket Enerji Grubuna bağlı olarak bölgedeki 5 ilde faaliyet gösteren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerince, göç yollarındaki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin nüfuslarının devamlılığını sağlamak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği iş birliğiyle 10 yıldır "Leyleklere Yeni Yuva Projesi" yürütülüyor.

Projeyle, elektrik direklerinin üzerinde oluşturulan platformlarda, kuşlar için özel yuva kuruluyor. Yapılan bin 390 yuvada ise 12 bin 195 leylek misafir ediliyor.

Leylekler için 390 yuva yapıldı.

Leylek ölümlerinin önüne geçtiler

ADM ve GDZ Kalite ve Kurumsal İletişim Müdürü Fatma İyilikçi, yaptığı açıklamada, projenin 10. yılında, çalışmalara ilk başladıkları Avşar köyünde yeni leylek yuvaları kurduklarını söyledi.

İyilikçi, "Projemizi 10'uncu yılında devam ettirmek bizim için gurur kaynağı. Bu özel projeyle, her yıl 13 bin leyleğe yuva oluyoruz. Göç mevsimlerinde elektrik çarpması nedeniyle yaşanan leylek ölümlerinin önüne geçtik" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise leyleklerin uzun yıllardır elektrik direklerine yuva yaptığını dile getirdi.

Kuşların zaman zaman akıma kapılarak telef olduğunu belirten Onmuş, "Bu yapay platformlarla leyleklerin yuvalarını direklerin üzerinden 1,5 metre yukarıya alıyoruz" dedi.

REKLAM

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor
HAYAT
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

Sivrihisar'da hava araçları yarıştı
HAYAT
Sivrihisar'da hava araçları yarıştı

Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde
HAYAT
Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.