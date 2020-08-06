Tadı ile beğenileri toplayan ağzınıza layık elmalı tart tarifi

Birçok hamur işlerinden farklı olarak üzeri kapalı olan turtayı yaparken en önemli noktaların başında hamuru geliyor. Peki elmalı tart nasıl yapılır? sorusunun cevabı haberimizde. Ağzınıza layık tatlı tarifi elmalı tartın (turta) yapımı...
ELMALI TARTIN (TURTA) TARİFİ
Hamuru için:
2 adet yumurta
250 gr margarin(eritilecek)
Yarım çay bardağı süt
8 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Un
İçi için:
4 kırmızı elma
5 yemek kaşığı şeker
2 çay kaşığı tarçın
İsteğe bağlı çekilmiş ceviz
Üzeri için:
Pudra şekeri(piştikten sonra)
Yumurta sarısı
Elmalı turtanın yapılışı
Elmalı turtanın hamurunu yoğuracağınız kaba erittiğiniz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafif karıştırın. Elmaları soyup rendeledikten sonra bir tencereye alıp şekeri ekleyin. Elmalar suyunu çekinceye kadar pişirin tarçınını ekleyip ocağı kapatın. Turtayı pişireceğiniz kabı yağlayın. Hamurun bir kısmını şeritler için ayırın. Hamuru kabınızı yaydıktan sonra elma harcını hamurun üzerine yayın. Üzerine şeritler yaptıktan sonra yumurtanın sarısını sürün. Elmalı turtayı 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Turta piştikten sonra pudra şekeri serpin.
Elmalı turtamız servise hazır, afiyet olsun.