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Hayat Tadı ile beğenileri toplayan ağzınıza layık elmalı tart tarifi
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Elmalı tart tarifi! Tart (turta) nasıl yapılır?

Tadı ile beğenileri toplayan ağzınıza layık elmalı tart tarifi

Şekli ile diğer hamur işlerinden farkını gösteren tadı ile beğenileri toplayan ağzınıza layık tatlı tarifi elmalı tartın (turta) yapımı da tatlıseverleri eğlendiriyor. Özellikle beş çayları ve doğum günü kutlamalarında sık sık yapılan tatlılardan biri olan tartın tarifini sizler için derledik. Elmalı tart (turta) nasıl yapılır? İşte elmalı turtanın tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elmalı turta
Elmalı turta

Birçok hamur işlerinden farklı olarak üzeri kapalı olan turtayı yaparken en önemli noktaların başında hamuru geliyor. Peki elmalı tart nasıl yapılır? sorusunun cevabı haberimizde. Ağzınıza layık tatlı tarifi elmalı tartın (turta) yapımı...

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ELMALI TARTIN (TURTA) TARİFİ

Hamuru için:

2 adet yumurta

250 gr margarin(eritilecek)

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Un

İçi için:

4 kırmızı elma

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı çekilmiş ceviz

Üzeri için:

Pudra şekeri(piştikten sonra)

Yumurta sarısı

Elmalı turtanın yapılışı

Elmalı turtanın hamurunu yoğuracağınız kaba erittiğiniz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafif karıştırın. Elmaları soyup rendeledikten sonra bir tencereye alıp şekeri ekleyin. Elmalar suyunu çekinceye kadar pişirin tarçınını ekleyip ocağı kapatın. Turtayı pişireceğiniz kabı yağlayın. Hamurun bir kısmını şeritler için ayırın. Hamuru kabınızı yaydıktan sonra elma harcını hamurun üzerine yayın. Üzerine şeritler yaptıktan sonra yumurtanın sarısını sürün. Elmalı turtayı 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Turta piştikten sonra pudra şekeri serpin.

Elmalı turtamız servise hazır, afiyet olsun.

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