Elon Musk'tan 'Pablo Escobar'lı gönderme: Netflix savaşın bitmesini bekliyor

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, Netflix dizisi 'Narcos'taki 'Pablo Escobar' karakterinin 'meme'sine uyguladığı photoshoplu halini Twitter hesabından yayınlayarak, platforma gönderme yaptı.
- 50 yaşındaki Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Netflix siyahi Ukraynalı bir adamın cinsiyet değiştirmiş Rus askerine aşkını anlatan filmin çekimi için savaşın bitmesini bekliyor."
Platform, yapımlarında çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarını gözetmesiyle biliniyor.
RUSYA'DAKİ HİZMETLERİNİ DUYURMUŞTU
Öte yandan Netflix, geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini ve Rus yazar Tolstoy'un kitabı olan 'Anna Karenina'nın çekimlerini durdurduğunu açıklamıştı.