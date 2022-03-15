Özgün Rus milyarder Oleg Deripaska
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Rus milyarder: Oleg Deripaska

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına tepkiler gün geçtikçe artıyor. Başka ülkelere de yansıyan bu durum bir grup eylemcinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Olag Deripaska'nın Londra'daki evini işgal etmesiyle büyüdü. Peki Oleg Deripaska kimdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Oleg Deripaska kimdir:
Oleg Vladimirovich Deripaska

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark ve iş adamı Oleg Deripaska'nın başkent Washington'daki evine baskın düzenlenmesiyle gündemde yerini aldı. Oleg Deripaska kim? İşte detaylar.

Rus oligark Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

KARA LİSTEDE: RUS OLİGARK

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden UC Rusal’ın sahibi Oleg Deripaska’nın serveti 4 milyar Dolar olarak hesaplanıyor. “Cinayet, para aklama, rüşvet ve haraç kesmeyle” suçlanan Deripaska’nın ABD’ye girmesi yasaklanmış durumda. 53 yaşındaki Deripaska, 2018 yılından bu yana ABD yaptırımlarına maruz kalıyor. Washington, Rusya’nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bağları nedeniyle Deripaska’yı, diğer birkaç Rus isimle birlikte kara listesine almıştı.

OLEG DERİPASKA KİMDİR?

53 yaşındaki iş adamı Oleg Vladimirovich Deripaska, servetini 1990’larda bir metal komisyoncusu olarak elde etti. 1997’de Rusya’da Basic Element isimli endüstriyel grubunu kurdu ve halen bu şirketin sahibi.

ABD Hazine Bakanlığı, 2018 yılında Deripaska ve altı diğer Rus oligarkının yanı sıra, sahip oldukları bir dizi şirketi yaptırımlara tabi tuttu. Moskova bunu yalanlasa da, dönemin ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu yaptırımların Rusya’nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine yanıt olarak uygulandığını söylemişti.

O tarihte yayımlanan bir bildiride, “Rus hükümeti dünya çapında bir dizi kötü faaliyette bulunuyor” ifadesi yer almış ve bildirinin devamında, “Bu yozlaşmış sistemden kazanç elde eden Rus oligarklar ve elitler artık hükümetlerinin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin sonuçlarından ayrı tutulmayacaklar” denilmişti.

Bir yıl sonra dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar tarafından eleştirilmesine rağmen Deripaska ile bağlantılı üç firmaya yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Ayrıca Deripaska’nın Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ile bağlantıları da ortaya çıkmıştı. Guardian gazetesi 2016 yılında, Deripaska ile Manafort’un Ukrayna’daki yatırım anlaşmaları konusunda birlikte çalıştıklarını yazmıştı.

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