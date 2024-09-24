Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulundu. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.