Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, Guterres'i Danışma Kurulunun COP29'da gerçekleştirilecek toplantısına davet etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte New York'ta bulunan Emine Erdoğan'ın, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Guterres'e yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söylediği öğrenildi.
Erdoğan'ın, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak Küresel Ölçekte Atık Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları Guterres'le paylaştığı, bu önemli meselede BM'nin güçlü desteğini almanın mutluluk verici olduğunu ilettiği kaydedildi.
Danışma Kurulunun 3. yüz yüze toplantısının COP29 marjında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Erdoğan'ın, Guterres'i bu programa davet ettiği aktarıldı.
Son dönemde yaşanan savaşları üzüntüyle izlediklerinin altını çizen Erdoğan'ın, savaşın yaşanan kayıplar ve yıkıma ek olarak, doğayı sessiz bir kurban haline getirdiğini söylediği kaydedildi.
Erdoğan'ın görüşmede savaşın yol açtığı tahribatla yaşam alanlarını içindeki canlılarla birlikte yok ettiği, doğal kaynakları kirlettiği ve iklim krizini derinleştirdiği konularına değindiği bildirildi.