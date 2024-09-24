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Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü

21:5724/09/2024, Salı
AA
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Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, Guterres'i Danışma Kurulunun COP29'da gerçekleştirilecek toplantısına davet etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte New York'ta bulunan Emine Erdoğan'ın, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Guterres'e yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söylediği öğrenildi.

Erdoğan'ın, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak Küresel Ölçekte Atık Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları Guterres'le paylaştığı, bu önemli meselede BM'nin güçlü desteğini almanın mutluluk verici olduğunu ilettiği kaydedildi.

Emine Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde kasım ayında düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan'la yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardığı görüşmede, konferansta tematik günlerden birinin "Sıfır Atık"a ayrılması ve bu çerçevede bazı etkinlikler düzenlenmesinin öngörüldüğünü anlattığı öğrenildi.

Danışma Kurulunun 3. yüz yüze toplantısının COP29 marjında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Erdoğan'ın, Guterres'i bu programa davet ettiği aktarıldı.

Son dönemde yaşanan savaşları üzüntüyle izlediklerinin altını çizen Erdoğan'ın, savaşın yaşanan kayıplar ve yıkıma ek olarak, doğayı sessiz bir kurban haline getirdiğini söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın görüşmede savaşın yol açtığı tahribatla yaşam alanlarını içindeki canlılarla birlikte yok ettiği, doğal kaynakları kirlettiği ve iklim krizini derinleştirdiği konularına değindiği bildirildi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile BM Genel Merkezi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde küresel ölçekte atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Bu vesileyle Sayın Guterres'i, Azerbaycan COP29 marjında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Danışma Kurulumuzun 3'üncü resmi toplantısına davet ettim. Sayın Genel Sekreter'e, Danışma Kurulumuzun faaliyetleri doğrultusunda gösterdiği güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum."
ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulundu. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.


#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#Emine Erdoğan

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