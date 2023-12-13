Emine Erdoğan'dan kültürel değerler mesajı

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'ni paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.
Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatmayı temenni ediyorum"
#Emine Erdoğan
#kültür
#Türk Halk Kültürü
2 saat önce