|
Hayat

Emine Erdoğan'dan kültürel değerler mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kültürel değerlere dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır" dedi.

14:18 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'ni paylaştı.


Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.

Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatmayı temenni ediyorum"





#Emine Erdoğan
#kültür
#Türk Halk Kültürü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Tekirdağ belediye başkan adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Gözler Tekirdağ ilçeleri Cumhuriyet Halk Partisi adayları kesin listede