Hayat En dar sokağın restore edilmesi isteniyor
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En dar sokağın restore edilmesi isteniyor

Hitit Medeniyeti'nin başkenti, leblebisi ile ünlü Çorum'da, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olan, 2 kişinin yan yana yürümek de zorlandığı 'Dikiciler Sokağı'nın restore edilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

Haber Merkezi DHA
Dikiciler Sokağı
Dikiciler Sokağı

Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, şu an 5 dükkân hizmet veriyor.

Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin yoğun olduğu sokağın, daha önce hazırlanan ancak hayata geçirilmeyen proje doğrultusunda restore edilmesini istiyor.

Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.

Sokağa önem verilmeli

Sokakta 43 yıldır ayakkabı tamiri işiyle uğraşan Dursun Yeter, "43 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bu dar sokakta bulunan 1,5 metre genişliğindeki iş yerimin kazancı ile üniversitede çocuklarımı okuttum. Düğünlerini yaptım. Bu sokağa önem verilmeli, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir yer burası, buranın kıymeti bilinmeli" dedi.

Proje hayata geçmeli

Esnaf Erdal Şahin de "Burası, restorasyon çalışması yapılırsa daha da güzelleşecektir. Yerli ve yabancı turistler, sokağı görmek için geliyor. Daha önceki belediye başkanı proje hazırlamıştı. Şimdi ki başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın bu projeyi hayata geçirmesini istiyoruz. Burası güzelleşirse daha iyi olur" diye konuştu. Ayakkabı tamircisi İsmet Burunsuz ise projenin hayata geçirilmesini istedi.

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