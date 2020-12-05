Engelli genç sokağa çıkma yasağına uyamadı: Gidecek bir yerim yok

Koronavirüs vakalarının artmasıyla alınan yeni önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler, uygulama sırasında yasaklara uymayan yaya ve araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, kent merkezinde bir gencin kalacak yer için yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı. Engelli olduğunu belirten Hakan Desteci, ekiplere pandemi dolayısıyla işsiz kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için kesin dönüş yaptığını söyledi. Türkiye'de geldikten bir süre sonra İstanbul'da kalan ve sonrasında Edirne'ye gelen Desteci, kalacak yer bulamadığı için yardım istediğini dile getirdi. Polis, ekipleri de Desteci'yi ekip aracıyla kentte bir otele yerleştirdi.

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'PANDEMİDEN DOLAYI ALMANYA'DA İŞSİZ KALMIŞTIM'

Polislerin kendisine yardım ettiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Desteci, "Sokakta kaldım, polis ağabeyden yardım istedim. 3 ay oldu Türkiye'ye geleli. Almanya'nın Köln şehrinden geliyorum. Frankfurt'tan biniş yaptım, İstanbul'da indim. Çok zor durumda kaldım. Dışarıda kaldım, evim yoktu. Bende otobüsle Edirne'ye yeni bir hayat kurmaya geldim. Geleli daha 2 gün oldu, sokaklarda yatıyorum. Pandemiden dolayı Almanya'da işsiz kalmıştım" dedi.

'POLİSLER BANA YARDIMCI OLACAK, ÇOK MUTLUYUM'

Edirne'de kendisine yeni bir hayat kurmak istediğini ifade eden Desteci, "Yeni bir hayat kurup çalışmak için de Edirne'yi tercih ettim. Türkiye'yi çok seviyorum. Biraz sonra emniyet ekipleri gelip bana yardımcı olacaklarını söylediler. Bu nedenle çok mutluyum. Yarın sabah da valiliğe gideceğim. Kalacak yer talebinde bulunacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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