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Hayat

Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: Çok üşüyorum baba

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babasına ''Ellerim bembeyaz olmuş, çok üşüyorum baba'' diye seslenmesi herkesi ağlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte ekipler, küçük kızı kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan Yağmur'un enkazdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

12:51 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Minik kız enkazdan sağsalim kurtarıldı.

Minik kız enkazdan sağsalim kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdüren ekipler, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yoğun uğraşlar sonucu 5 yaşındaki Yağmur'a ulaşan ekipler, çocuğu 48 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

'ELLERİM BEMBEYAZ OLDU'


Kurtarılmaya beklerken ağlayarak, "Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu. Çok üşüyorum." diyen minik Yağmur'u, itfaiye erleri "Yaklaştılar sana Yağmur. Hemen koltuğun oradalar." sözleriyle teskin etti. Yağmur'un, "Gitmek istiyorum eve, ananeme gitmek istiyorum." demesi üzerine kurtarma ekibindekiler, "Seni alacağız oradan canım." karşılığını verdi.



#DEPREM
#Kahramanmaraş
#Kocaeli
#yağmur
1 saat önce
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Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: Çok üşüyorum baba
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