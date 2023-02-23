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Hayat

Enkazdan 248. saatte çıkan mucize kız Aleyna'dan 'iyiyim' mesajı: Çok zordu ama vazgeçmek istemedim

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Ankara'da tedaviye alınan mucize kız Aleyna hastaneden tüm Türkiye'ye "iyiyim" mesajı verdi.

10:00 . 23/02/2023 Perşembe
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17 yaşındaki Aleyna'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

17 yaşındaki Aleyna'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

Aleyna'dan 'iyiyim' mesajı

Aleyna, hastaneden TRT Haber aracılığıyla Türkiye'ye "iyiyim" mesajını şu sözlerle verdi: "Çok zorlu bir süreçti. Mücadele ettim uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek oldu, çok yardımcı oldu herkese teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor”

'Aleyna için duaların karşılığı diyorum'

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

"Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum" ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen Aleyna'yı hastanede ziyaret etti.



#maraş
#aleyna ölmez
#erdoğan
1 saat önce
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Enkazdan 248. saatte çıkan mucize kız Aleyna'dan 'iyiyim' mesajı: Çok zordu ama vazgeçmek istemedim
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