Epilepsiyi böyle tespit edeceğiz

Proje kapsamında antiepileptik ilaçların doğrudan beyindeki epileptik odağa uygulanmasının sağlanacağını belirten Öğretim Görevlisi Songül Ulağ, elektrik devresi ile bağlantılı kontrol edilebilir bir ilaç salım sisteminin geliştirileceğini anlattı. Üzerinde çalışılan epilepsi tespit yazılımının nöbet başladığında devreye gireceğini anlatan Ulağ, “Elektrik devresi belirli akım ve voltaj değerlerinde çalışıp, mikroiğne içinde bulunan ilacın salımını tetikleyecek. Geliştirilmesi planlanan hidrojel tabanlı mikroiğne ile dirençli epilepsilerde etkin bir tedavi sağlamanın mümkün olabileceği düşünülüyor. Bu yöntem ilaçların etkisini sistemik yan etkiler olmaksızın etkin bir şekilde iyileştirecek. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedaviler oluşturulmasını sağlayacak. Hayvan aşamasında olan projemizin Tübitak tarafından desteklenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM