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Epilepsiyi böyle tespit edeceğiz

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzeler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Epilepsi hastalığını birkaç saniye önceden teşhis edebilen bir sistem üzerinde çalışılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Epilepsiyi böyle tespit edeceğiz
​Marmara Üniversitesi.

Proje kapsamında antiepileptik ilaçların doğrudan beyindeki epileptik odağa uygulanmasının sağlanacağını belirten Öğretim Görevlisi Songül Ulağ, elektrik devresi ile bağlantılı kontrol edilebilir bir ilaç salım sisteminin geliştirileceğini anlattı. Üzerinde çalışılan epilepsi tespit yazılımının nöbet başladığında devreye gireceğini anlatan Ulağ, “Elektrik devresi belirli akım ve voltaj değerlerinde çalışıp, mikroiğne içinde bulunan ilacın salımını tetikleyecek. Geliştirilmesi planlanan hidrojel tabanlı mikroiğne ile dirençli epilepsilerde etkin bir tedavi sağlamanın mümkün olabileceği düşünülüyor. Bu yöntem ilaçların etkisini sistemik yan etkiler olmaksızın etkin bir şekilde iyileştirecek. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedaviler oluşturulmasını sağlayacak. Hayvan aşamasında olan projemizin Tübitak tarafından desteklenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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