Erbil’in “Inspirations”ı İstanbul Sinema Müzesi’nde

Sergi, sanatçının 60. sanat yılı onuruna hayata geçirildi. Erbil ve arkadaşları, eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan 34 sanatçı dostunun eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Renk Erbil yaptı. Erbil’in yağlı boya, ipek halı, mozaik, seramik, NFT ve Giclee gibi farklı tekniklerle ürettiği 56 eseri bulunuyor. Sanatçının klasikleşmiş sanat koleksiyonunun yanı sıra bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserleri de “Inspirations” ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor.