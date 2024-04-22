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Hayat

Erbil’in “Inspirations”ı İstanbul Sinema Müzesi’nde

Dünyanın en iyi ilk üç sinema müzesi arasında yer alan İstanbul Sinema Müzesi kapılarını Devrim Erbil’in “Inspirations” sergisine açtı.

04:00 - 22/04/2024 lundi
Güncelleme: 02:31 - 22/04/2024 lundi
Yeni Şafak
Devrim Erbil
Devrim Erbil

Sergi, sanatçının 60. sanat yılı onuruna hayata geçirildi. Erbil ve arkadaşları, eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan 34 sanatçı dostunun eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Renk Erbil yaptı. Erbil’in yağlı boya, ipek halı, mozaik, seramik, NFT ve Giclee gibi farklı tekniklerle ürettiği 56 eseri bulunuyor. Sanatçının klasikleşmiş sanat koleksiyonunun yanı sıra bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserleri de “Inspirations” ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

30 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

İstanbul’un çeşitli yönlerini resmeden sanatçının yaşamın ritmi ve deviniminden ilham alarak ortaya koyduğu eserleri, ziyaretçileri şehrin kimliği üzerine gelişmiş bir anlatının derinliklerine çekiyor. Sergide; A. Cem Şahin, Aydın Ayan, Bahri Genç, Beste Alperat, Can Ayan, Celalettin Tandoğdu, Çiğdem Erbil, Emirhan Bıçakcı, Ercüment Kalmık, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Erol Evgin, Esra Meral, Fethi Arda, Gülten İmamoğlu, Hanefi Yeter, Kudret Türküm, Memiş Aslan, Mustafa Pilevneli, Nezih Çavuşoğlu, Nezir Korkmaz, Renk Erbil, Sadık Altınok, Saime Taktak, Şebnem Bahar, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Turan Erol, Yasemin Öztürk, Zühtü Müridoğlu’nun eserleri de yer alıyor. Erbil’in 60. sanat yılına tanıklık etmek isteyenler 30 Haziran’a kadar “Inspirations” sergisini, İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaret edebilir.



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