Esenler ay yıldızlı bayrağa büründü

Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı. İlçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanan bu anlamlı duruş, milli birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu. Gün boyu ekranlarda yer alan ay yıldızlı bayrakla, bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında güçlü bir duruş sergilendi.