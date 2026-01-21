Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Esenler ay yıldızlı bayrağa büründü

Esenler ay yıldızlı bayrağa büründü

11:2821/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı.
Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı.

Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından Esenler Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı. Ay yıldızlı bayrak, Esenler’in meydanlarında ve ana arterlerinde gururla dalgalandı.

Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı. İlçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanan bu anlamlı duruş, milli birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu. Gün boyu ekranlarda yer alan ay yıldızlı bayrakla, bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında güçlü bir duruş sergilendi.

SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk bayrağının milletin onuru ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen; birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi hedef alan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan o alçak el; bu topraklarda milletimizin kardeşliğini asla bozamayacaktır. Kirli emellere karşı en güçlü cevap, her zaman olduğu gibi yine bu toprakların omurgasını oluşturan kardeşlik ruhuyla verilecektir” dedi.

#Esenler Belediyesi
#Türk Bayrağı
#Esenler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026: MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, duyuru geldi mi? personeltemin.msb.gov.tr